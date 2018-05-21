21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Тимошенковцы обвиняют Порошенко в «закулисных торгах» с Кремлем

Петр Порошенко мечтает переложить груз Донбасса на плечи миротворцев ООН и забыть об этом на полвека. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший вице-премьер Крыма, экс-депутат Верховной Рады представитель партии Юлии Тимошенко Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, посыльные Порошенко регулярно общаются с Кремлем ради продвижения этой идеи.

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«Самый главный его фейк – это миротворцы. Потому что сегодня вероятность появления миротворческой миссии ООН на Донбассе в том формате и с тем мандатом, который удовлетворил бы Украину, – одна миллионная процента…

Порошенко с большим удовольствием сбросил бы весь Донбасс на плечи ооновских миротворцев лет на 50. Раз в год ритуально вспоминал бы о Крыме и говорил «наш Крым» и так далее. И продолжал бы со своей гоп-компанией грабить оставшуюся территорию страны.

Я думаю, если бы Путин его поддержал в этом вопросе, то Порошенко был бы максимально счастлив. Закулисные торги, которые, к большому сожалению, происходят у нашей власти с Кремлем, они именно этому и посвящены», – заявил Сенченко.