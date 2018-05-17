17.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Тимошенковцы пошли в атаку на Порошенко – сдал Украину русским!

Т.н. «план деокупации Донбасса», неоднократно анонсированный окружением Петра Порошенко,– не более чем пиар-ход, чтобы отвлечь население от подписанных президентом Минских соглашений, выгодных России.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил бывший народный депутат и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко, представляющий партию Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта суета связана с выборами. Когда кто-то из власти начинает говорить, что готовится некий план деоккупации, то я хочу сказать, что власть свой план деоккупации и реинтеграции Донбасса согласовала за спиной украинского народа 3,5 года назад в Минске. Это так называемая Минская формула и под ней стоит подпись президента Украины.

Напомню, из чего она состоит. Она состоит из особого статуса Донбасса. Вокруг этого много слов, но реалии таковы, что этот особый статус позволяет легализоваться всем тем, кто эту смуту затеял по заказу Кремля на Донбассе, тем, кто сегодня представляет оккупационную власть на Донбассе. Вот что такое особый статус как часть Минской формулы.

Вторая составляющая Минской формулы – практически полная амнистия. Опять-таки, говорится очень много слов: «кроме тех, у кого руки в крови…» и т.д. На самом деле подпись стоит под полной амнистией.

Третья составляющая Минской формулы – немедленные выборы на Донбассе. По сути это – проект инфицирования Украины на долгие годы.

Так вот, это сегодня официальный сценарий власти. вы что-то иное слышали от нашего президента? Нет. То, что там высказывают отдельные министры, – не более, чем частное мнение, и это как раз связано с тем что они собираются идти на выборы разными колоннами.

Когда вместо реальных рецептов власть выдает такие вот предвыборные тезисы, за которыми ничего нет, то, на мой взгляд, это особо циничные действия», – сказал Сенченко.