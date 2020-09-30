Тимошенковцы в интересах Ахметова травят чиновника за поездку в РФ

30.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Главу Национальной комиссии по урегулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка уличили в тайных поездках в Россию в декабре прошлого года.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат парламента, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наливайченко подчеркнул, что поездки Тарасюка в РФ совпали с инициативой депутата Андрея Геруса, которая разрешала закупки электричества из России.

«Нас крайне беспокоит ситуация с возможным внешним вмешательством в работу НКРЭКУ – Национальной комиссии по урегулированию рынка энергетики и коммунальных услуг. Нами выявлена и направлена в правоохранительные органы информация на проверку, что глава этой НКРЭКУ летал в Российскую Федерацию, осуществлял визит в страну-агрессора в декабре 19-го года, в ночь с 18-го на 19-е декабря летел туда, и в ночь с 20-го на 21-е декабря возвращался.

Что это за полеты ночью, что это за посещение Российской Федерации?! Тем более, что глава этой НКРЭКУ является государственным служащим 2-го ранга.

Тем более, что именно в это время мы протестовали и остановили поправку Геруса, которая нанесла миллиардный ущерб энергетике, который теперь расхлебывают все граждане Украины.

Потому мы обращаем внимание правоохранительных органов, прежде всего СБУ, чтобы была проверка, чтобы проверили отчеты этого должностного лица, сдавал ли он отчеты после поездки в Российскую Федерацию.

Мы выяснили в Министерстве иностранных дел Украины, что никто не давал разрешения главе НКРЭКУ ни дипломатического, ни другого на поездки и переговоры с Российской Федерацией, да еще и с тем, чтобы открывать поставки электроэнергии из Российской Федерации», – заявил Наливайченко.

Напомним, поправка Геруса предусматривала возможность закупки электроэнергии из России через территорию Белоруссии. Импортером была компания «Юнайтед Энерджи», близкая к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Против этого выступали политики, связанные с другим олигархом – Ринатом Ахметовым, энергогенерирующие предприятия которого не могли конкурировать с более дешевой российской электроэнергией и несли убытки. Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко, которого называют протеже Ахметова, даже вступил с Герусом в потасовку, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.