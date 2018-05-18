18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Тимошенковцы всерьёз взялись за финансовые махинации Порошенко

Пётр Порошенко получает «навар» от депозитов в собственном банке, при этом, скрывая ставку процента.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соратник Тимошенко рассказал о том, что Порошенко ежеквартально отчитывается в электронных декларациях о многомиллионных суммах как процентах от депозитов, которые находятся в его собственном банке. Власенко задал вопрос банку и Администрации президента, по какой ставке начисляются эти проценты, так как если ставка не рыночная, то это – коррупционные действия. Однако в ответ он получил только отписки о том, что это якобы конфиденциальная информация, несмотря на то, что она свободно подаётся в электронных декларациях, которые подаёт президент Порошенко, в отличии от бизнесмена Порошенко.

«К сожалению, Порошенко манипулирует с официальной публичной информацией о своём финансовом положении. Мы неоднократно слышали о том, что он совершает какие-то многомилионные благотворительные пожертвования на украинскую армию. Но я открываю декларацию и вижу, что ни одной записи про эти средства нет. А потом выясняется, что эти пожертвования делала якобы его корпорация «Рошен». Но почему тогда Порошенко это презентовал? Он же передал корпорацию в «слепой тараст», и не он принимал решение о выделении средств, а фонд Родшильда.

Потом мне говорили, что это делает Фонд Петра Порошенко, но опять-таки – откуда средства в фонде, президентом которого является Марина Порошенко?», – интересуется Власенко.

«Я хочу разобраться в официальных финансовых состояниях Петра Порошенко, так как о неофициальных – мы как парламентарии и общество знаем всё», – отметил нардеп.

«Я требую и от Администрации президента, и от Международного инвестиционного банка ответа о том, какой процент начисляется Порошенко на его депозиты в его собственном банке, и не является ли это незаконным обогащением или коррупционной сделкой», – добавил Сергей Власенко.