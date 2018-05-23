23.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Тимошенковцы выдали новую порцию бреда про Крымский мост

Обслуживающий штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко выдал новую порцию фантазий относительно построенного Россией моста через Керченский пролив.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«Донецк будут освобождать через миротворцев, какие-то соглашения и т.д. С Крымом будет совершенно иначе. Там совершенно неожиданно появится какой-то ИГИЛ-3, ИГИЛ-4, люди, которые не имеют отношения ни к крымскому советскому населению, ни к крымским татарам. И которые устроят там Гестапо.

Мы увидим то, что было на огромной территории от Ливии и Туниса и до Афганистана. В Тунисе только один раз люди в черном – а потом мы поняли, что это ИГИЛ – вышли на красивый, роскошный пляж (а в Крыму много пляжей), и расстреляли всех, кто там есть, и все, в шесть раз упала оценка Туниса во всех мировых рейтингах.

Я не хочу сказать, что так будет, но Крым, несмотря на Крымский мост, не станет спокойнее. Наоборот, через этот Крымский мост они морем будут привлекать большое количество новых, легко возбудимых прокси-сил.

Какие-то люди с какими-то лозунгами, «Аллах акбар», что-то будут вытворять, а все будут разводить руками. Это плохо, но это – будущее Крыма. И мост здесь не поможет, он еще только станет препятствием», – заявил Небоженко.