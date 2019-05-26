«Тимошенковец» рассказал подробности «кидка» Зеленского

26.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Петра Порошенко, вопреки вроде бы достигнутым накануне договоренностям с новым президентом Владимиром Зеленским, с несколькими целями провалила изменение правил выборов, по которым должна пройти досрочная избирательная кампания.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких открытых списков этот парламент не собирался голосовать. Это надо просто запомнить и поставить точку. Это всё была просто лапша на уши людям, которым рассказали о том, что избирательные списки открытые – это будет очень хорошо, и потом начали эту всю игру.

Я напомню вам, откровенно скажу, когда голосовался закон об избирательном кодексе в первом чтении, «БПП» очень хорошо считало, и они хотели дать часть голосов, чтобы не стало 226.

Они считали, нужно ли дать 50, либо 60, либо 70 – там же группы карточки вытаскивают, вставляют.

И вдруг получилось ровно 226 голосов, потому что, например, голосовала фракция «Батькивщина». Мы действительно этого хотели.

Сейчас всё было сделано за все эти годы, чтобы законопроект об избирательном кодексе не был поставлен на голосование в Верховной Раде. Пять лет было достаточно, чтобы его принять, никто этого не хотел», – рассказал Крулько.

«Второй момент. Все мы прекрасно понимаем, что такое мажоритарка. Мажоритарка – это политическая коррупция, это скупка голосов, это удаление выбора, это группы, которые потом в парламенте торгуют своим голосом за то, дадут им из правительства деньги на округа, либо не дадут. И каждое решение в Верховной Раде мажоритарщиками, группами, которые так созданы, принимаются исключительно через коррупцию, которая уже называется «коррупция внутри парламента».

И поэтому я хочу сказать, что этот компромисс, который был, он, на самом деле, давал возможность одну из сложных коррупционных систем, мажоритарку убрать. Но случился, извините, «политический кидок». Просто обманули, думая, что таким способом, они покажут, какой парламент сильный и как Зеленский не управляет парламентом.

А на самом деле, они показали людям, что изменения надо дальше продолжать, и тех, которые кидают, не нужно допускать в политику. Вот что должно произойти 21 июля на выборах», – добавил тимошенковец.