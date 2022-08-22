Тимошенковские угрожают диверсиями на российских АЭС

Новости Украины

Если что-то произойдёт в Запорожье, то Украина готова к диверсиям на Ленинградской, Курской и Воронежской АЭС, поэтому НАТО должно поторопиться с демилитаризацией всех станций Украины, проще говоря, всей украинской территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина ведёт себя достаточно решительно. Если у нас нет своих собственных ракетных систем, то, по крайней мере, украинцы хорошо знают, как устроена технически безопасность российских АЭС. Если что-то такое произойдёт с Запорожьем, то никак нельзя предсказать, что может произойти с любой станцией, которая находится в зоне возможностей Украины – это Ленинградская АЭС, Курская АЭС и Воронежская АЭС. Поэтому на самом деле – это будет для Путина очень сильным сдерживающим фактором. Кроме того, чтобы закончить эту тягостную тему, недавно несколько американских генералов и сенаторов сказали, что любая атомная спецоперация России на ЗАЭС будет рассматриваться НАТО как включение пятой статьи о защите стран. Потому что все прекрасно понимают, что и Финляндия, Польша, Румыния, а может даже и старушка Меркель могут попасть под ядерное облако. Это будет рассматриваться Западом как нападение на НАТО. Я лично, к сожалению, не МИД и не офис президента, увидел в этом заявлении – то, что Запад настроен решительно добиться демилитаризации зоны ЗАЭС и появления там системы ПВО, спутниковой логистики и контроля МАГАТЭ. А это означает, что Киеву можно прямо сейчас, президенту нужно подумать об этом, мы имеем полное право в связи с угрозой ядерной провокации на ЗАЭС пригласить страны НАТО на защиту всех наших станций, которые находятся сейчас на Украине», – бредил Небоженко.