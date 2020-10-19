«Тинькофф» и «Яндекс». Что стоит за срывом переговоров?

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

После того, как в пятницу группа «Тинькофф» неожиданно объявила о прекращении переговоров с «Яндексом» о продаже своих акций, стали возникать различные версии произошедшего.

Блогер Илья Варламов, предполагает, что Олег Тиньков специально затеял переговоры, чтобы проспекулировать на акциях «Яндекса».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется, на этой истории кто-то круто прокатился и сделал хорошие деньги на этих внезапных новостях. Интересно, кто воспользовался этими инсайдами. Были ли вообще переговоры реальными, или это очередная пиар акция от Тинькова. Вполне возможно, что Тиньков сам на этой теме прокатился. Вообще выгодное дело.

Ты начинаешь переговоры с Яндексом, доходишь до какой-то успешной стадии, сливаешь в СМИ, что переговоры на финальной стадии, мы объединяемся, и вообще все будет замечательно. Перед этим, конечно, ты закупил акции Яндекса. Они выросли, ты их продал и заработал много денег. А потом говоришь: херня, я передумал, мы не будем сливаться», – сказал Варламов в своем видеоблоге.

Политолог Станислав Белковский считает, что находящийся в Лондоне Олег Тиньков передумал продавать свой банк из-за того, что в ноябре суд скорее всего примет решение о его экстрадиции в США по делу о неуплате налогов.

«Если в ноябре 2020 лондонский суд примет решение об экстрадиции г-на Тинькова в США, ему придется срочно перебираться (жестче: бежать) в РФ. И в таком случае большие живые деньги на Западе для него становятся не так важны, как взаимоотношения с определенными фигурами / группами влияния на Родине.

Равно как и сам крупный бизнес на Родине, неуязвимость которого обеспечат эти фигуры / группы. Фактически, – это модель будущего поведения многих российских элитариев в случае введения против них санкций ЕС, Великобритании и США в рамках новейшего/формируемого “списка Навального», – написал Белковский в своем телеграм-канале.

Он считает, что главным бенефициаром разрыва сделки является «Сбербанк», потому что ему удалось избежать создания сверхмощного конкурента.

В сентябре «Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% TCS Group (управляет Тинькофф Банком) за 5,48 млрд долларов. Как утверждали эксперты, эта сделка обнуляет планы «Сбербанка» покупке «Яндекса». На фоне разговоров о сделке акции «Яндекс» тогда поднялись на 8%.