«Тиньков хороший, а к Авену спиной не повернусь» – Ходорковский о бывших подельниках

Если российские олигархи осуждают СВО, то можно инициировать систему ходатайств к западным властям о снятии с них санкций.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил беглый олигарх Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть люди, у которых на Западе есть большие деньги, большое влияние и в общественной, и в политической, и в деловой жизни. Эти люди боятся Путина больше, чем осуждения на Западе, больше, чем предпринятых к ним санкций. Потому что они не заявили об осуждении Путина, о своём размежевании с режимом. Мы в условиях войны можем и должны предположить, что эти люди могут точно так же под воздействием Путина осуществить очень неприятные для западной политической системы, для безопасности стран, где они находятся и где они имеют влияние, действия. Именно из соображений собственной безопасности имело смысл на время войны лишить этих людей их потенциала оказывать влияние. И наоборот, отсюда проистекает что они должны сделать для того, чтобы с ними можно было нормально разговаривать и можно было более спокойно поворачиваться, по крайней мере, боком. Это осудить агрессивную войну, осудить преступный режим и признать территориальную целостность Украины. Это ведь всё очень просто», – сказал предатель.

Он привёл два примера, кому он верит, а кому нет.

«С глубоким сожалением вынужден признать, что из крупных предпринимателей, которых я знаю, с которыми постоянно имел дело в предыдущей жизни (не новых, их я просто меньше знаю), человеком, которому я решился после изучения его высказываний, его позиции, подписать моё личное ходатайство был только господин Тиньков. Хороший он или плохой, не интересно. Плохой? Судите, разбирайтесь, но это уже другое. Имейте с ним дело как с нормальным человеком, потому что по войне он занял однозначную позицию: путинский режим – агрессор, он преступный, суверенитет Украины должен быть восстановлен. Всё. После этого с ним можно разговаривать как с нормальным человеком. … Без всякого сомнения, я бы не рискнул подписать такую бумагу за Петра Авена. Потому что я знаю его многочисленные услуги Путину, и я знаю, что его благосостояние (я в этом лично убеждён) проистекает от Владимира Путина. Поэтому мне было бы сложно, даже если бы он решился занять такую вот позицию, ему поверить», – рассказал Ходорковский.