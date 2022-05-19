«Типичная турецкая тактика», – эксперты о действиях России в Херсоне и Мелитополе
Украинским «патриотам», возмущающимся визитом вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Херсон и Мелитополь, следует осознать, что Москва в данном случае повторяет политику Турции, которая точно так же действует в приграничных территориях Сирии, которые Анкара считает историческими турецкими территориями.
На это обращает внимание московский телеведущий Андрей Медведев.
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«Всем хорошо известно, что вообще-то это типичная турецкая тактика, применяемая в северной Сирии. Территории присоединяется де-факто. Без всяких формальностей, вроде референдумов. На территории заходили турецкие бизнесмены, госкомпании, начинало вещать телевидение, ну и понятное дело, что турецкие прокси брали на себя функции охраны границы с сирийской частью. А граница с Турцией стала почти сразу весьма зыбкой. Отчасти, такая же практика была применена даже в иракском Курдистане. Там, правда, без военного присутствия почти, а исключительно была интервенция турецкого бизнеса.
И вот буквально недавно, в беседе с одним коллегой, мы посетовали друг другу, что турки, конечно да. А мы уж очень неповоротливы. Традиционно так. Но вроде время другое, пора бы начать меняться. Потом похожий разговор состоялся с очень крупным руководителем. И тоже было сказано, что мы обычно не умеем действовать быстро. А надо бы.
И вот, пожалуйста. Хуснуллин делает вполне ясные, недвусмысленные заявления по экономике Таврического макрорегиона. Так видимо его правильно пока называть. А перед этим Турчак говорит также, что тут теперь Россия.
Ну это все помимо флагов на улицах и зданиях, и празднования 9 мая. Все же экономика – да простят меня политики – это основа. Как я буду жить завтра – это ключевой вопрос обычного человека. На него теперь для Херсона и окрестностей дан ответ», – считает Медведев.
Аналогично оценивает визит Хуснуллина и военкор Герман Куликовский.
«Это архиважно и архинужно, освобождённые территории, во-первых, войдут в рублёвую зону, а, во-вторых, теперь понятно их будущее.
Именно этого так не хватало жителям бывшей Украины. Страх перед туманным будущим выше, чем страх перед войной, особенно если учесть работу украинских органов пропаганды
Жители были запуганы тем, что Россия уйдёт, и на ее место придут озверевшие от больших потерь и поражений солдаты ВСУ. Теперь понятно, что освобождённые территории вернутся в лоно матери-России», – комментирует Куликовский.
Спасибо!
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