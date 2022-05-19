«Типичная турецкая тактика», – эксперты о действиях России в Херсоне и Мелитополе

Украинским «патриотам», возмущающимся визитом вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Херсон и Мелитополь, следует осознать, что Москва в данном случае повторяет политику Турции, которая точно так же действует в приграничных территориях Сирии, которые Анкара считает историческими турецкими территориями.

На это обращает внимание московский телеведущий Андрей Медведев.

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«Всем хорошо известно, что вообще-то это типичная турецкая тактика, применяемая в северной Сирии. Территории присоединяется де-факто. Без всяких формальностей, вроде референдумов. На территории заходили турецкие бизнесмены, госкомпании, начинало вещать телевидение, ну и понятное дело, что турецкие прокси брали на себя функции охраны границы с сирийской частью. А граница с Турцией стала почти сразу весьма зыбкой. Отчасти, такая же практика была применена даже в иракском Курдистане. Там, правда, без военного присутствия почти, а исключительно была интервенция турецкого бизнеса.

И вот буквально недавно, в беседе с одним коллегой, мы посетовали друг другу, что турки, конечно да. А мы уж очень неповоротливы. Традиционно так. Но вроде время другое, пора бы начать меняться. Потом похожий разговор состоялся с очень крупным руководителем. И тоже было сказано, что мы обычно не умеем действовать быстро. А надо бы.

И вот, пожалуйста. Хуснуллин делает вполне ясные, недвусмысленные заявления по экономике Таврического макрорегиона. Так видимо его правильно пока называть. А перед этим Турчак говорит также, что тут теперь Россия.

Ну это все помимо флагов на улицах и зданиях, и празднования 9 мая. Все же экономика – да простят меня политики – это основа. Как я буду жить завтра – это ключевой вопрос обычного человека. На него теперь для Херсона и окрестностей дан ответ», – считает Медведев.