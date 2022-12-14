«Типичный молдавский политик». Почему выпускник РАНХИГС Ион Чебан предаёт Россию?

На фоне всё большего падения рейтинга у Майи Санду и её партии всё больше молдавских политиков заявляют о запуске собственных политических проектов. Однако почти все эти инициативы остаются прозападными, густо замешанными на русофобии и поддержке нацистского режима на Украине.

Свежий пример – действующий мэр Кишинёва Ион Чебан, выпускник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХИГС), в прежние времена «правая рука» экс-президента Игоря Додона, занимавший ранее пост секретаря по идеологии Партии социалистов и пресс-секретаря президента Молдовы. Он публично заявил о старте своего собственного политического проекта – движения «Национальная альтернатива», учредительный съезд которого намечен на 21 декабря. Этот проект никак не будет связан с Партией социалистов, от которой он в 2019 году был избран на пост главы Кишинёва.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Несмотря на то, что до недавнего времени социалисты взаимодействовали с мэром Кишинёва, в том числе в рамках конструктивно-оппозиционного проекта «Общая повестка», Чебан увёл из фракции ПСРМ одного из депутатов – Гаика Вартаняна, возглавляющего армянскую общину Молдовы. Ранее Вартанян был подчиненным Чебана в идеологическом отделе ПСРМ и редактировал партийную газету «Социалисты». Партия социалистов пожелала своему бывшему коллеге удачи и призвала его сдать свой депутатский мандат, который он получил, баллотируясь по партийному списку. Но, судя по всему, отказываться от депутатского места Вартанян не намерен.

Ион Чебан является абсолютно беспринципным человеком в сфере идеологии, но в политическом чутье и менеджерском таланте ему не откажешь. Его выход из Партии социалистов и заявление о готовности быть мэром всех кишинёвцев в самой партии восприняли с пониманием. Но затем Чебан вступил в открытый конфликт с членами фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете, которую ранее сам же и возглавлял.

31 августа 2021 года, в день национального языка, он заявил, что считает своим родным языком румынский (позиция, абсолютно неприемлемая и для Партии социалистов, и для подавляющего большинства левого электората, называющих язык молдавским, как это и было записано в конституции страны ещё в 1994 году). 25 декабря того же года Чебан выложил в соцсетях фото со своими членами семьи, празднующими Рождество по новому стилю (для большинства молдаван приверженность юлианскому церковному календарю – принципиальный вопрос, поэтому даже Бессарабская митрополия в составе Румынского патриархата служит по старому стилю).

Продолжая навещать Москву, поддерживать связь с российскими городами и получая от них в подарок снегоуборочную технику, Чебан, не теряя времени даром, развивал связи и с городами Румынии и Украины, и открыто хвастался дружбой с музыкантом Евгением Догой, который, живя в Москве, уже более 30 лет выступает с радикально-антироссийских позиций. Ещё в январе этого года, то есть до начала специальной военной операции, Дога обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, прося наказать Россию и воспрепятствовать её попыткам остановить расширение НАТО на восток. В Кишинёве именем ещё живого Доги названа одна из улиц, чему композитор, без тени ложной скромности, выразил одобрение.

После начала специальной военной операции, вернее, после того как у российской группировки начались трудности, Чебан окончательно сорвал маску респектабельности и заявил, что его новое движение будет выступать за евроинтеграцию Молдовы. Уже в октябре этого года выпускник РАНХИГС в кресле мэра Кишинёва, выступая на молодёжном форуме, под нажимом одного из участников заявил, что считает Россию агрессором.

«Я осуждаю эту войну, я осуждаю эту агрессию и не считаю это нормальным явлением. Агрессор – это Россия. Я говорил об этом не раз», – заявил Чебан с трибуны форума.

12 декабря, выступая в эфире радикально-прозападного телеканала Pro-TV, в ответ на вопрос ведущей: «Чей Крым?» Ион Чебан не перевёл тему разговора на проблемы собственной страны и вверенной ему столицы.

«Я выступаю за территориальную целостность Украины. Крым – украинский. Я говорил об этом. Неужели я должен подтверждать это на каждой передаче?», — сказал Чебан.

В той же передаче мэр Кишинёва заявил, что на «данный момент проблема, связанная с отношениями между Молдовой и Россией, очень сложная, потому что мы всё еще зависим от российского газа».

«Вы поняли, да? Проблема не в том, что режим Санду вступает в конфронтацию с многовековым стратегическим партнёром Молдовы. Проблема не в том, что сотни тысяч молдавских соотечественников, живущих в России, не могут ни прилететь в страну, ни выслать деньги родным. Нет, проблема в том, что Молдова (к сожалению для Чебана) “всё ещё зависит от российского газа”. То есть не зависела бы – с глаз долой и из сердца вон», – прокомментировал высказывание Иона Чебана политолог Владимир Букарский в своём телеграм-канале «Мега-Ватник».

Мэр Кишинёва вполне последователен в своём сближении с украинскими нацистами. Он проанонсировал открытие спортивного комплекса «Кишинэу Арена», на котором 24 декабря выступит украинская группа «Океан Эльзы», чей лидер Станислав Вакарчук известен своей радикальной русофобией. Напомним, въезд на территорию Молдовы артистов, заявляющих о поддержке России, запрещён. В этом году были отменены гастроли Георгия Лепса, а недавно из кишинёвского аэропорта был депортирован певец Данко.

«Ион Чебан – типичный молдавский политик. На первом месте у него – личный интерес, неважно – политический или финансовый. Он, как и абсолютное большинство молдавских политических лидеров, прекрасно понимает, что сегодня политическую повестку в Республике Молдова определяет посольство США, иногда даже само реализует её в режиме ручного управления, вот Чебан и старается этой повестке соответствовать», – говорит в комментарии для «ПолитНавигатора» политолог, главный редактор портала Traditia.md Виктор Жосу.

По словам эксперта, Чебан зря рассчитывает на голоса правого электората – там ему ничего не светит.

«Хотя, может, всё проще, и он рассчитывает на защиту американского посольства, если вдруг режим Майи Санду решит поступить с ним на местных выборах, как с Мариной Таубер в Бельцах? Что ж, поглядим», – говорит Виктор Жосу.

Другой эксперт, координатор Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин отмечает, что Ион Чебан напоминает ему комсомольцев-главарей периода заката СССР.

«Вчера они были за Родину и партию, а сегодня – дерьмократы и против народа. Именно такие люди и доразвалили мою страну, которую один мой дед освобождал от нацистов, второй дед прикрывал в сорок пятом в Персии от вторжения англичан, а отец оберегал от международного терроризма и наркотрафика, воюя с моджахедами в Афгане», – говорит журналист.

Николай Костыркин согласен с Виктором Жосу в том, что в политическом поведении мэра Кишинёва нет ничего оригинального:

«Чебан – классический молдавский политикан, ему, как горьковскому старику, где тепло, там и родина. Нужно будет, он и к Унире призовёт, не то что признает Крым “украинским”, а родной язык молдаван объявит румынским или Россию “агрессором” назовёт».

При этом, по мнению Костыркина, нельзя исключать, что Запад готовит в лице Чебана замену обанкротившейся Майе Санду:

«Ну, победит он выдвиженца Санду на выборах в Кишиневе, запудрив мозги глупому столичному электорату. И дальше что? Да ничего! Потому что хозяева у Санду и Чебана теперь одни и те же. И я не исключаю, что Запад готовит из Чебана замену Санду. А Чебан, в свою очередь, будет делать то, что скажут ему заказчики банкета. И в случае победы над Санду вся антироссийская гадость будет исходить от Чебана».

По словам российского эксперта, сотрудника Института стран СНГ Кирилла Фролова, подобное поведение мэра Кишинёва, прежде изображавшего дружбу с Россией, вполне объяснимо лоббистскими действиями так называемой «партии мира», склоняющей Кремль к отказу от активного продолжения спецоперации.

«Переобувка Иона Чебана на укрорейх, на русофобский символ в лице Вакарчука, отречение от русского Крыма – это символ того, что России, отказавшейся от освобождения Одессы, больше нет, на Москву можно чихать, нацизм и его символы – это сила», – убеждён Фролов.

Поведение Иона Чебана свидетельствует о том, что сегодня Молдовой правит не Майя Санду и не её партия. Единственной властью в Молдове является посольство Соединенных Штатов Америки. Именно туда, как некогда в Орду за ярлыком, бегут наперегонки молдавские политики. Именно от «высочайшей воли» американского посла зависит не только успех или неуспех того иного политика, но и их свобода и материальное благополучие. Российскому руководству – есть о чём задуматься, глядя на то, как очередной выпускник престижного московского вуза плюет в российский колодец.