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СБУ и ГУР Минобороны Украины готовили синхронные теракты в Белоруссии, России и Приднестровье.

Так считает белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно “успешным” можно назвать лишь теракт в Брянской области, где бандиты перешли российскую границу, убили двух гражданских лиц и ушли на территорию Украины. Хотя и в этом случае, если принимать во внимание цель в виде устрашения российского общества, то результат оказался обратным. Тот самый мальчик Федя, раненый украинскими бандитами, стал символом сплочения всех нормальных людей против абсолютного зла», – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.

Примечательно, что беглая белорусская оппозиция почти неделю убеждала всех через СМИ, что неудавшаяся диверсия против российского самолета военной разведки А-50 на аэродроме в Мачулищах – дело рук мифических «беларуских партизан». Лидер организации, объединяющей белорусских силовиков-предателей «Байпол» Александр Азаров утверждал, что исполнителей теракта удалось вывезти за рубеж.

Однако на этой неделе белорусские силовики предъявили прессе кадры задержания и допроса украинского диверсанта Николая Швеца, задержанного по горячим следам.

Свою причастность к теракту в Приднестровье и якобы рейде так называемого Русского добровольческого корпуса в Брянской области СБУ также пыталось отрицать.