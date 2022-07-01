Тирасполь отреагировал на агрессивные сигналы из Киева и Кишинева

Новости Украины

Верховный Совет ПМР принял заявление о ситуации вокруг республики. Приднестровские парламентарии призвали соседние государства не допустить эскалации напряженности в регионе, а руководство Республики Молдова – отказаться от планов по милитаризации.

В документе подчеркивается, что Приднестровская Молдавская Республика – миролюбивое государство, «приверженное принципам нейтралитета и решения всех конфликтов за столом переговоров». Тирасполь выступает за конструктивный диалог и с Молдовой, и с Украиной. Авторы документа напоминают, что Приднестровье приняло на своей территории десятки тысяч украинских беженцев и впредь готово оказывать всю необходимую помощь людям, оказавшимся в сложном положении.

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«Любые заявления должностных лиц Украины о возможности каких-либо агрессивных действий – как со стороны Приднестровья, так и со стороны российских военнослужащих, находящихся на его территории, являются беспочвенными. Приднестровье твердо придерживается принципа мирного сосуществования и не ведет каких-либо военных приготовлений», – отмечается в заявлении, которое направили всем участникам переговорного процесса в формате «5+2».

Сам документ и события, на фоне которых он был принят, в интервью «ПолитНавигатору» прокомментировал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: О чем говорит принятие заявления Верховного Совета по ситуации в регионе, почему оно вышло именно сейчас? Появление документа как-то связано с недавней встречей президентов Санду и Зеленского, на которой обсуждалось, в том числе и Приднестровье?

Игорь Шорников: Приднестровская сторона всегда оперативно реагировала на сигналы с украинской стороны. К примеру, когда представители Генштаба Украины или областных администраций заявляли об угрозах со стороны ПМР, Тирасполь на официальном уровне опровергал такие заявления и, когда это было возможно, даже заручался поддержкой официального Кишинева.

Сейчас об угрозе Украине со стороны Приднестровья было заявлено на высшем уровне, причем в присутствии президента Молдовы Майи Санду, которая не сочла нужным отреагировать. В данном случае Тирасполь избрал адекватный способ донести свою позицию до руководства Украины и до мирового сообщества, настаивая, что со стороны Приднестровья не может исходить опасности соседним государствам.

ПолитНавигатор: Парламент Молдовы мог бы выступить с ответным заявлением или в нынешних условиях это невозможно?

Игорь Шорников: Вряд ли парламент Молдовы, который контролируется партией Майи Санду, способен сейчас содействовать снижению напряженности в регионе. Напротив, спикер парламента Молдовы выступает – чуть ли не главным «ястребом» молдавской политики. В последний месяц именно Игорь Гроссу заявляет о выходе Молдовы из СНГ, о присоединении Молдовы к антироссийским санкциям, приветствует милитаризацию своей страны. Да, некоторые его грозные заявления потом дезавуируются коллегами по команде, но позиция лидера говорит о недоговороспособности парламента в текущих условиях.

ПолитНавигатор: Какие вообще перспективы сотрудничества у парламентов Молдовы и Приднестровья? Почему этот ресурс так мало использовался?

Игорь Шорников: Теоретически парламентский ресурс мог бы стать перспективной площадкой для диалога между Кишиневом и Тирасполем. Особенно в нынешней ситуации, когда переговорный формат «5+2» находится в стагнации. К сожалению, эта площадка остается невостребованной на протяжении десятилетий. Это связано почти исключительно с позицией западной дипломатии, представители ЕС и США всячески стараются канализировать усилия переговорщиков строго в рамках «5+2», то есть на той площадке, где они являются участниками и могут контролировать процесс.

Возможно, в будущем этот ресурс все же сыграет свою роль. Но для этого должен поменяться состав парламента и должно снизиться влияние западной дипломатии на Кишинев.

ПолитНавигатор: Как складываются отношения Кишинева и Тирасполя в настоящий момент? С официальных трибун заявляют, что есть масса острых нерешенных вопросов (например, по поставкам в Приднестровье лекарств, некоторых видов продовольствия), что переговоры в тупике, но, похоже, глобальные вопросы берегам Днестра решать, все же, удается: Молдова вновь продлила экологический сертификат для металлургического завода в Рыбнице, позволяющий выпускать и экспортировать продукцию, есть договоренность по электроэнергии, поставляемой из Приднестровья в Молдову. Есть ощущение, что и по региональной безопасности какие-то соглашения существуют.

Игорь Шорников: Все говорит о том, что и Кишинев, и Тирасполь хотели бы не враждовать, а сотрудничать в спокойной и контролируемой обстановке. Объективные экономические интересы подталкивают стороны к конструктивному взаимодействию. Даже в нынешних крайне неблагоприятных геополитических условиях Приднестровье и Молдова находят способы для снятия проблем в наиболее чувствительных областях.

ПолитНавигатор: Молдова идет по пути евроинтеграции. Периодически слышны голоса тех, кто призывает Кишинев отказаться от Приднестровья в обмен на европерспективы. Насколько сегодня это представляется возможным?

Игорь Шорников: Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС, который, по признанию многих, ничего не дает Кишиневу в практическом плане, но налагает определенные обязательства. Молдова стала еще более зависимой от Брюсселя и Вашингтона. Приднестровье же усматривает в этом возможность. Наш народ определил свой геополитический выбор на референдуме в пользу России. Жителям Молдовы избрать путь развития своей страны возможность не предоставили. Если Молдова уходит на Запад, то Тирасполь удерживать ее не желает. Приднестровцы равнодушны к идее евроинтеграции, и если мечта части молдаван осуществится, в Тирасполе будут только рады. Это путь к обретению международного признания независимости.

В Кишиневе это понимают, но сейчас идея отказа от Приднестровья во властных кругах Кишинева категорически отметается. В итоге Приднестровье, где-то даже против своей воли, остается «якорем» для евроинтеграции Молдовы.