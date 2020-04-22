Тирасполь запустил лабораторию на коронавирус, против которой была Молдова

22.04.2020, Москва, Елена Острякова

Тираспольская лаборатория по исследованию проб на коронавирус начала работу в тестовом режиме. Приднестровские и молдавские специалисты провели нулевой тест.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нулевой тест у нас пройден. Мы получили такие результаты, какие и предполагали», – сказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Постовотенко

Лаборатория будет работать на базе центра по борьбе со СПИД. Поизводственная мощность лаборатории – 60 исследований в сутки.

Молдавский вице-премьер, ответственная за «реинтеграцию» Приднестровья, Кристина Лесник выступала против создания в ПМР собственной лаборатории. Чиновница полагает, что это помешает «сблизить берега Днестра».

На сегодняшний день в мощности лаборатории Кишинева не хватает. Как признал молдавский премьер-министр Ион Кику, кишиневская лаборатория может обработать только 2000 тестов, а их в стране 15 тыс.