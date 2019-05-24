Тирасполь завоевал молдавскую корону

24.05.2019, Москва, Елена Острякова

Елизавета Кузнецова из столицы ПМР Тирасполя признана смой красивой девушкой Молдовы.

Об этом сообщает издание «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конкурсе приняли участие 28 девушек. Помимо титула, Кузнецова получила квартиру в Кишинёве. СМИ не сообщают о девушке ничего кроме возраста — 20 лет. 7 декабря она будет представлять Молдову на конкурсе «Мисс мира».