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События, развернувшиеся сегодня в соседней Белгородской области, нарушили «относительную» тишину в Харькове и на Харьковщине. Сообщения в украинских пабликах о переходе украинской ДРГ на территорию России вызвали у харьковчан напряжение.

Все проживающие в прифронтовом городе понимают, что за любыми провокационными действиями киевского режима последует ответная реакция со стороны армии России, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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И ожидания не заставили себя долго ждать. С разницей в несколько часов после победоносных реляций украинских военных, в Харькове прозвучали первые взрывы. Воздушные тревоги и сирены не прекращаются целый день. По сложившейся традиции работы украинского ЦИПСО, официальные власти Харькова поспешили заверить жителей города, что никакой опасности нет, так как это звуки действий украинской армии. Но информацию невозможно долго скрывать, и вскоре последовала информация об обстрелах ВС РФ населённых пунктов вокруг Харькова.

В самом городе резко сократилось количество людей на улицах, на отдельных заправках наблюдается скопление автомобилей. Ещё нельзя утверждать, что возникла паника, но подготовка к худшим развитиям событий налицо. Харьковчане научены на собственном опыте, когда иллюзией мирной жизни власти скрывают очевидную опасность, делая простых граждан своими заложниками и живым щитом от армии РФ.

Продолжительное время в Харькове и области наблюдалась тишина, что и способствовало возвращению в город большого количества людей. Но события последних часов многих натолкнули на мысль о преждевременности приезда. После череды звуков от взрывов стало понятно, что в ближайшие дни «неспокойная жизнь» может вернуться в город, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Нужно отметить, что в последние недели наблюдается значительная активность на линии соприкосновения российской и украинской армий. В частных беседах жители Купянского и Чугуевского районов сообщают о натиске Вооружённых сил Российской Федерации на военные формирования Украины. Увеличилось количество сообщений о прилётах российских ракет в строения, расположенные на территории этих районов.

Наряду с этим растёт поток раненых в больницы Харьковского региона. Всё это свидетельствует о возможной подготовке к наступлению армии России на Харьковском направлении.

В этой ситуации – как представители Харьковской областной военной администрации, так и мэрия стараются подавить панические настроения в городе. Их заявления изо дня в день состоят исключительно из победоносной информации, без какого либо упоминания потерь со стороны ВСУ, а также отдельных фактов обстрела гражданских объектов.

Таким образом, всё, что сегодня происходит в Белгородской области, уже имеет последствия для жителей Харькова. Харьковчане основательно задумываются о целесообразности пребывания в самом городе. Люди понимают, что после потери Бахмута провокации украинских военных на приграничных с Россией территориях только участятся и будут разрушать иллюзию мирной жизни города Харькова и области.