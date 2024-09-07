США дадут Киеву вооружений ровно столько, сколько нужно будет, чтобы продержаться лишь до ноября.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что бы ни случилось на данном этапе, Украина разделится на две части. [Из Курской области] уходят, основные территории, которые находятся под контролем русских, будут всё больше и больше переходить под их управление. И я думаю, что произойдёт раскол, и граница пройдёт примерно по реке Днепр. И чем больше Зеленский будет просить о предоставлении ему новых технологий или расширение полномочий по их использованию, тем больше будет показатель того, что они проигрывают, и это просто вопрос времени. Я думаю, что реакция Байдена будет заключаться в том, чтобы дать им достаточно средств, чтобы они продержались до ноября. Потому что очевидно, что поражение Украины будет выглядеть плохо для назначенного кандидата Камалы Харрис», – сказал Шаффер.

Он обратил внимание на кадровые перестановки в правительстве, затеянные киевским режимом.

«Потеря одного из хвалёных F-16, которые я до сих пор называю «супер-оружием» в кавычках… судя по всему, есть определённая связь в том, что один из них был сбит, а Зеленский уволил главу военно-воздушных сил. Я думаю, что происходящее [в Кабмине Украины] сейчас можно назвать перестановкой стульев на «Титанике». Я не верю, что правительство Украины ещё долго продержится», – добавил американец.