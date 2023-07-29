«Титаник тонет»: разочарование Санду приобретает тотальный характер

Известный в Молдове шоумен и телеведущий Эмилиан Крецу, который в 2020 – 2021 годах был одним из ярых сторонников Майи Санду и её партии «Действие и солидарность», записал видео, в котором подверг Санду её партию уничтожающей критике.

По словам Крецу, Санду и партия «Действие и солидарность» не выполнили ни одного предвыборного обещания. Они так же, как и их предшественники, «воруют, как не в себя», возвращают на тёплые места коррумпированных чиновников, при этом прикрываются Европой и все свои проколы списывают на Кремль, «даже там, где это абсурдно». По словам актёра, нынешняя власть в Молдове полностью потеряла связь с реальностью. Крецу убеждён, что Санду и её партия с треском проиграют следующие выборы.

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Живущий в Лондоне бизнесмен Вячеслав Платон, нещадно критикующий Санду и её режим, в своём телеграм-канале вспомнил, как яростно спорил с Эмилианом Крецу ещё два года назад, пытаясь отговорить его от поддержки Санду.

«Я объяснял и показывал на примерах их глупость, ограниченность, неприкрытое лицемерие. Предвосхищал нищету и разруху, полную деградацию государственных институтов и массовый выезд граждан Молдовы на заработки за границу. Приводил факты и аргументы. Цитировал выступления Майи, оголяющие её тупость и пустословие. Зачитывал отчет о первых 100 днях деятельности президента Санду. Мы вместе над ним смеялись. Некоторые опусы не оставляли никаких сомнений об уровне когнитивных функций автора», – рассказал предприниматель.

По словам Вячеслава Платона, его собеседник ещё тогда был растерян, но при этом сопротивлялся всем аргументам разума:

«Эмилиану было нечем крыть. Я просил его опровергнуть или контраргументировать представленные доводы. А он лишь разводил руками. Но вся моя убедительность и попытки достучаться до разума разбивались о внутреннее бессознательное сопротивление, вызванное нежеланием признать свою ошибку, боязнь решительного шага, страх осуждения толпы. В то время все, как обезумевшие, с бешеными глазами, агрессивно рвали на себе рубашки, восхваляя спасительницу Майю, видя в ней мессию. Я был в шоке от такого коллективного безумства».

Бизнесмен, находящийся в вынужденной эмиграции, выразил удовлетворение тем, что даже у таких убеждённых сторонников Санду, как Крецу, раскрываются глаза:

«Процесс идет медленно, постепенно. Наиболее экзальтированные индивиды каждый раз сами себе придумывают оправдания лживой тупице, ввергнувшую страну в нищету и прозябание. Они отрицают реальность, не слышат аргументов, не отвечают на прямо поставленные вопросы и всегда ищут виноватых», – отмечает Вячеслав Платон.

Автор удивляется, что наибольшее число упёртых – среди интеллигенции, что, по его мнению, «исключительно молдавский феномен»:

«Видимо, гордыня и тщеславие не позволяет признать, что тебя развела обыкновенная мошенница. Однако, когда такие адепты Санду, как Эмилиан Крецу, открыто выходят на публику и гневно выказывают свое негодование и сожаление, то можно ясно констатировать, что Титаник тонет, и борьба за последнюю шлюпку будет ожесточенной!» – пишет Вячеслав Платон в своём канале.

Отметим, что известная журналистка Наталья Морарь, состоящая в отношениях с Вячеславом Платоном и являющаяся матерью его ребёнка, некогда также ярая сторонница Санду, которая много сделала для победы на выборах, прошла такой же путь «отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия», став одной из наиболее активных противниц нынешнего режима в Молдове.