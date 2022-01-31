«Титушки и бутафорская кровь» – в МВД Украины отрапортовали о срыве беспорядков в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Киеве и ещё нескольких областях Украины готовили массовые беспорядки с драками с правоохранителями и бутафорской кровью.

Об этом на совместном брифинге заявили министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В частности, журналистам сообщили, что 31 января планировались акция, где «должна была пролиться кровь», направленная «на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков, чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране».

Были продемонстрированы снятые скрытой камерой кадры, где один из предполагаемых организаторов беспорядков обсуждает их детали с «исполнителем заказа».

«Однозначно должны быть драки. Я хочу, чтобы пара пацанов разыграли спектакль», – говорит заказчик.

Также на брифинге показали расценки для участников акций. Мероприятие должно было начаться 31 января на 10:30 у одного из выходов станции метро Крещатик, после чего под Офисом президента Зеленского планировали «перфоманс с шинами и полицией».

Глава МВД Монастырский заявил, что в массовых беспорядках должно было принять участие до пяти тысяч человек. Он назвал такие действия «одним из сценариев агрессии против Украины».

«До 1500 из них – так называемые титушки, которые должны были устроить потасовки с правоохранителями. Важной частью акции должна была стать демонстрация насилия. Была заготовлена бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов. Были собраны группы медиков, которые должны были подойти и якобы засвидетельствовать и показать это на всех центральных каналах», – сказал глава МВД.

По его словам, подобные акции должны были пройти также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил масштабы готовящихся провокаций.

«Всего на организацию мероприятия участники группы получили более 1 миллиона гривен, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций, бутафорскую кровь. Всё должно было начаться с выступления спикеров, далее «титушки» должны были «подогревать» ситуацию, а специальные кодовые слова должны были стать знаком для начала столкновений с полицией. Одного из «актёров» должны были облить бутафорской кровью, чтобы сымитировать ранение участника митинга – «технология сакральной жертвы», которая должна была стать толчком для дальнейших столкновений», – рассказал Клименко.

Целью акции он назвал дестабилизацию ситуация на Украине и создание международного резонанса

«Задержаны два человека – предполагаемые организатор и его сообщник. Им объявлено подозрение, открыто дело. Они имели опыт работы в правоохранительных органах, изучаются их связи со спецслужбами РФ», – заверил глава Нацполиции.

Отмечается, что задержанным грозит до восьми лет заключения (статья 294 УК Украины – организация массовых беспорядков).