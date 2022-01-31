«Титушки и бутафорская кровь» – в МВД Украины отрапортовали о срыве беспорядков в Киеве
В Киеве и ещё нескольких областях Украины готовили массовые беспорядки с драками с правоохранителями и бутафорской кровью.
Об этом на совместном брифинге заявили министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
В частности, журналистам сообщили, что 31 января планировались акция, где «должна была пролиться кровь», направленная «на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков, чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране».
Были продемонстрированы снятые скрытой камерой кадры, где один из предполагаемых организаторов беспорядков обсуждает их детали с «исполнителем заказа».
«Однозначно должны быть драки. Я хочу, чтобы пара пацанов разыграли спектакль», – говорит заказчик.
Также на брифинге показали расценки для участников акций. Мероприятие должно было начаться 31 января на 10:30 у одного из выходов станции метро Крещатик, после чего под Офисом президента Зеленского планировали «перфоманс с шинами и полицией».
Глава МВД Монастырский заявил, что в массовых беспорядках должно было принять участие до пяти тысяч человек. Он назвал такие действия «одним из сценариев агрессии против Украины».
«До 1500 из них – так называемые титушки, которые должны были устроить потасовки с правоохранителями. Важной частью акции должна была стать демонстрация насилия. Была заготовлена бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов. Были собраны группы медиков, которые должны были подойти и якобы засвидетельствовать и показать это на всех центральных каналах», – сказал глава МВД.
По его словам, подобные акции должны были пройти также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил масштабы готовящихся провокаций.
«Всего на организацию мероприятия участники группы получили более 1 миллиона гривен, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций, бутафорскую кровь.
Всё должно было начаться с выступления спикеров, далее «титушки» должны были «подогревать» ситуацию, а специальные кодовые слова должны были стать знаком для начала столкновений с полицией.
Одного из «актёров» должны были облить бутафорской кровью, чтобы сымитировать ранение участника митинга – «технология сакральной жертвы», которая должна была стать толчком для дальнейших столкновений», – рассказал Клименко.
Целью акции он назвал дестабилизацию ситуация на Украине и создание международного резонанса
«Задержаны два человека – предполагаемые организатор и его сообщник. Им объявлено подозрение, открыто дело. Они имели опыт работы в правоохранительных органах, изучаются их связи со спецслужбами РФ», – заверил глава Нацполиции.
Отмечается, что задержанным грозит до восьми лет заключения (статья 294 УК Украины – организация массовых беспорядков).
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.