«Титушки» Зеленского сломали ребро «патриотке» из Донецка

26.08.2020, Днепропетровск, Вадим Москаленко

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровск, произошла драка между протестующими, полицией и «неустановленными лицами».

Об этом сообщает ряд местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, столкновения произошли у 33-й гимназии Днепропетровска, куда внепланово прибыл Зеленский. Конфликт разгорелся, когда полиция перекрыла «активистам» движение к делегации президента.

Зеленского встречали плакатами «Днепр приветствует потерпевшего», «Нет политическим репрессиям», «Днепр – украинский форпост, а не Коломойская народная республика».

«Предварительно узнав о «холодной ванне» от патриотов, Зеленский сменил свой маршрут по городу, прибыв на полтора часа раньше к 33 гимназии, которой не было в программе. Однако неравнодушных граждан это не остановило: они собрались возле учебного заведения с целью задать гаранту ряд вопросов», – пишет издание «Днепроград».

По информации ресурса, «провокациями против активистов» руководил Владимир Богонис – замначальника управления нацполиции в Днепропетровской области. При этом отмечается, что Богонис собственноручно использовал силу по отношению к гражданам.

При этом Зеленский внимания митингующим не уделил. Вместе с председателем ОГА Бондаренко он покинул гимназию №33 на бронированном автобусе.

Также в СМИ отмечают, что возле учебного заведения в центре города демонстрантов встречали спортивного телосложения «неустановленные лица», которые стояли в одном строю с полицейскими.

При этом один из участников беспорядков, ранее считавшийся близким к олигарху Игорю Коломойскому, экс-депутат Рады, а ныне «координатор Движения сопротивления капитуляции в Днепре и области» Андрей Денисенко заявил о пострадавших.

По его словам, во время столкновения с охранником Зеленского пострадала заукраинская переселенка из Донецка Алина Новикова. Также Денисенко опубликовал медицинскую справку, согласно которой женщина получила перелом ребра.

“патриотка” в татухах справа

«У Алины Новиковой, которую сегодня в Днепре била охрана Зеленского, сломанное ребро. Это официальные данные. Алина – девушка из Донецка, патриотка, беженка, которая активно участвует во всех акциях Движения Сопротивления Капитуляции в защиту Украины.

Вдумайтесь – чтобы не подпустить ее с неудобными вопросами к Зе-капитулянту, его охрана сломала ей ребро. Потерпевший, только что ты сам себе захлопнул крышку на рояле», – угрожал Зеленскому в «Facebook» экс-депутат.

Он добавил, что вторая девушка на фото тоже получила телесные, но легкой тяжести, как и ещё один «активист».

«Охрана сломала ребро за попытку задать вопрос главному Слуге Народа в Днепре. Что-то мне это напомнило.

Владимир Александрович, чтобы не попадать в такие тупые ситуации, берите пример с Петра Алексеевича – ставьте сетки и начинайте возить свою массовку», – прокомментировали инцидент в Telegram-канале «ЗеРада».

Кроме того, произошедшее не оставило равнодушным бывшего «побратима» одиозного Олега Ляшко по «Радикальной партии», экс-боевика «Азова» Игоря Мосийчука.

«Кстати, сегодняшнее нападение охраны президента Владимира Зеленского на активистов, среди которых были девушки, это начало агонии. Где-то я уже такое видел …

Помните как охрана Порошенко во время президентского предвыборного тура в 2019 била его оппонентов и чем это кончилось? Следующий этап выбивания айфонов, срывание шапок и хватание избирателей за носы лично Зеленским», – написал Мосийчук у себя в Telegram.