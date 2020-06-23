«Титушня спровоцировала, а нас побили» – фиаско «Нацкорпуса» на Ровенщине

23.06.2020, Ровно, Игорь Шаповалов

Столкновениями с полицией и «титушками» в городе Березно на Ровенщине закончилась попытка местного актива выкурить из приёмной депутата «Слуги народа» Сергея Литвиненко.

Видео с места событий у себя в Facebook опубликовали радикалы «Нацкорпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для драки стало требование собравшихся объяснений от прибывшего с рабочим визитом к избирателям депутата. Националисты, экс-атошники и «ветераны» обвиняли Литвиненко в «легализации ДНР и ЛНР».

«Хотим, чтобы нардеп Литвиненко вышел к нам и объяснил тезисы, озвученные им на брифинге о легализации ЛНР-ДНР», – заявил главарь ровенского отделения «Нацкорпуса» Игорь Сухой.

Радикал имел в виду высказывание Литвиненко 5 июня на брифинге в Верховной раде о том, что «парламент должен рассмотреть законопроект об особом статусе ОРДЛО, чтобы придать динамику минскому процессу».

«Этот человек сказал такое, что надо ускорить процесс проведения выборов на временно оккупированных территориях ЛНР-ДНР. То есть, это откровенный ватник, сепаратист, который хочет того, чего хотят все представители пророссийских граждан – та самая Рашка, тот самый ОПЗЖ, представители Шария и вся та вата, которая сейчас подняла головы», – заводил толпу националист.

Собравшиеся, среди которых были и весьма активные женщины, кричали «Предатель, выходи!», «Не будь трусом, выходи!»

Однако после нескольких часов стояний и криков, всё закончилось стремительнее, чем можно было представить.

«Вышел депутат Литвиненко из админздания, сел в свой автомобиль и начал нагло убегать, – рассказал по итогу один из националистов. – Когда люди хотели с ним пообщаться, спросить его про ЛНР-ДНР, о том, как он хочет их признать, он нагло начал убегать от своей общественности».

«Когда он начал убегать, хотели остановить транспорт пообщаться. Соответственно, титушня, которая была привезена из Киева, из Бровар, из Ровно, начали бежать, разрывать ряды полиции и прыгать на нас. Травить баллоном, заливать газовыми баллончиками, бить. Мы начали защищаться, включилась полиция, начались массовые задержания», – вспоминал очевидец.

«Когда выезжали с города, из чёрного Volkswagen с киевскими номерами кинули петарду, которая взорвалась. Полиция подумала, что это мы и кинулась шеренгой бить всех наших, начали валить на землю. Жёстко задержали голову «Нацкорпуса» Игоря Сухого…

Подведу итог: титушня спровоцировала, титушня сделала конфликт, сама уехала, нас побили», – пожаловался националист.