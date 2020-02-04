Тёплая зима ударит по важной статье экспорта аграрной сверхдержавы

04.02.2020, Киев, Игорь Петров

Тёплая зима помогла Украине заключить выгодный контракт по газу, однако бесснежная погода будет иметь негативные последствия для урожая пшеницы – одной из важных статей экспорта Киева.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прогнозирует уменьшение урожая пшеницы минимум на 15-20% из-за погодных условий.

«В текущий годы урожай пшеницы будет меньше, на 15-20% это нижняя граница. Верхняя будет зависеть от экономических и природных факторов», – сказал Томич.

Он опасается, что под угрозой могут оказаться и другие сельскохозяйственные культуры.

«Такая ситуация, которая складываться в силу погодных условий, тревожна для формирования целого спектра сельхозкультур», – сказал Томич.

Ситуация усугубляется еще и тем, что предыдущий, 2019 год, также был сложным для многих фермеров Украины.

«Фактор влаги сегодня один из решающих в формировании урожая. Он очень критичен в некоторых регионах, начиная с осени. Даже если дальше будет позитив, этот фактор однозначно сработает негативно на формировании урожая пшеницы текущего года. Исходя из него, плюс ослабление из-за болезней, вредителей добавляется второй по важности фактор – экономический голод. Фермерские хозяйства закончили 2019 год с убыточностью около 35%. Это значит, что у кого-то денег немного, у кого-то – вообще нет, чтобы вкладывать в весенне-полевые работы», – рассуждает эксперт.

Зерновые культуры, т.е. пшеница и кукуруза, являются основной статьей экспорта сельского хозяйства Украины. На долю пшеницы в 2018 году, по данными Госстата, в стоимостном выражении пришлось 30,4% «растениеводческого» экспорта – $3 млрд. Экспорт зерновых Украина наращивает с 2010 года.