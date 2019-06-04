Тёртому калачу Плахотнюку не хватило стратегического предвидения

04.06.2019, Москва, Елена Острякова

Россия хочет вывести из молдавской политической игры олигарха Влада Плахотнюка и заставить проевропейскую и пророссийскую партии сразиться в честном поединке на выборах.

Это дал сегодня однозначно понять вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, прибывший в Кишинев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предложил молдавским политикам создать временную коалицию для изменения предвыборного законодательства, а потом провести выборы про пропорциональной системе.

«Завоевали симпатии избирателей три политические силы, которые занимают взаимоисключающие позиции. Договориться создать работоспособное правительство эти силы не в состоянии… Наша экспертная оценка: союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы заключить хотя бы временное коалиционное соглашение для того, чтобы провести честные, прозрачные и понятные выборы в парламент», – сказал Козак.

Он подчеркнул, что Москве «симпатична» позиция молдавских социалистов президента Игоря Додона, выступающих за сотрудничество и с ЕС, и с Россией. Кого Москва хотела бы видеть партнерами социалистов, Козак не сказал, но из контекста очевидно: это проевропейский блок ACUM.

«Тем, кто исповедует исключительно европейский выбор стоит прислушаться к рекомендациям Европейского Союза и Венецианской комиссии с тем, чтобы поменять избирательную систему, чтобы она была прозрачной и понятной. Чтобы конкурировали программы и идеологии, а не личные воззрения тех, кто избирается в мажоритарных округах. Это продемонстрировало бы выбор молдавского народа — какой бы политики он желал от правительства и парламента», – сказал Козак.

При пропорциональной системе выборов из борьбы автоматически выпадет Демократическая партия Плахотнюка, которая сейчас имеет сильные позиции только благодаря админресурсу и купленным мандатам мажоритарщиков.

Примечательно, что позиция ACUM сегодня волшебным образом изменилась. До сих пор блок выдвигал социалистам невыполнимые требования, и дело шло к роспуску парламента. Но с утра лидеры ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе пообщались с еще одним зарубежным гостем – еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. После этого они публично призвали социалистов на переговоры, а вечером отправились на встречу с Козаком, чего ранее делать не собирались.

Таким образом Европа и Россия ситуативно объединились, чтобы искоренить в Молдове олигархический режим, насажденный при поддержке США. У Плахотнюка поняли, что их выводят из игры, еще до прилета Козака. Контролируемый отчаявшимся «хозяином Молдовы» сайт Point экстренно опубликовал фейк о том, что вице-премьер воспользовался самолетом Ил-96, ранее фигурировавшем в скандале с поставками кокаина из Аргентины.

Близкий к олигарху политолог Виталий Андриевский скорбит в «Фейсбуке» о том, что Россия готова поддержать даже прозападный ACUM, лишь бы не иметь дело с Плахотнюком и его партией.

«В России есть силы, которым не важно, что среди акумовцев большинство унионистов и они не сторонники развития связей с Россией. Не важно, что они не поддержат подавляющее большинство программных требований ПСРМ (русский язык, история Молдовы, статус Гагаузии и т.д.). Им важно выбить из власти партию (ДПМ), которая твердо защищает национальные интересы Молдовы. И пусть будет хаос, но не будет у власти ДПМ. И они готовы поддержать этот несовместимый союз. Хотелось бы думать, что не эти силы определяют политику России…», – написал, обращаясь неизвестно к кому, Андриевский.