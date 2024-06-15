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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на антироссийском саммите в Швейцарии отвергла заморозку конфликта на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заморозка конфликта сегодня, пока иностранные войска оккупируют территорию Украины, не является выходом. На самом деле это рецепт для дальнейших агрессивных войн. Нам нужно поддержать справедливый и продолжительный мир для Украины, который восстановит суверенитет и территориальную целостность, нерушимость всех границ. Суверенитет всех стран на кону. История учит нас, что борьба за мир усеяна вызовами. Но именно с пепла второй Мировой войны родилась ООН. И сегодня нам ещё раз зажечь этот маяк надежды на глобальные мир и безопасность. Мы, международное сообщество, должны быть вместе, поддерживать Украину в её поиске мира», – сказала Урсула.

Ей поддакнула президент Грузии с французским паспортом Саломе Зурабишвили (сейчас возглавила прозападный лагерь саакашистов и вступила в конфронтацию с местным правительством, которое отказывается открывать «второй фронт» против РФ на Кавказе).

«Грузия имеет такой же опыт. До Бучи была Абхазия, а до войны на Украине была война против Грузии. До оккупации украинских территорий были оккупированы грузинские территории. Моя страна разделяет те заботы, которые переживает Украина. Россия планирует открыть новую морскую военную базу в Абхазии, на территории Грузии. Моя страна разделяет озабоченность по вопросам ядерной безопасности, мы все видели Чернобыльскую катастрофу. Мы все разделяем мнение, что война на Украине должна прекратиться. Это возможно, только если Россия осознает, что она имеет границы, и что у неё есть соседи», – сказала и завершила выступление украинским нацистским лозунгом.