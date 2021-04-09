Ткань украинского государства рассыпается в пыль – СМИ

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сегодня только бессмысленная военная истерия оберегает президента Украины Владимира Зеленского от столкновения с жесткой реальностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«По итогам трехнедельной эскалации и всплеска внешнеполитической активности Зеленский оказался лицом к лицу с украинской реальностью. В стране коронавирус бьет европейские и мировые антирекорды, но действенных вакцин нет, и в лучшем случае они появятся к середине лета. В стране, где поддерживаемые им «защитники» стреляют в себя и друг в друга в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а ткань государства рассыпается буквально в пыль. В стране, где разрекламированная «территориальная оборона» существует только на бумаге, но Порошенко и главарь «Азова» Билецкий собирают собственное «ополчение», которое сбросит Зеленского с трона после первых поражений на фронте», – отмечается в публикации.

«Что в такой ситуации делает глава украинского государства, сведущий в пиаре и только категориями пиара мыслящий? Он едет на передовую, чтобы сфотографироваться в полевой форме верховного главнокомандующего. Ведь только бессмысленная военная истерия оберегает его сегодня от столкновения с жестокой реальностью», – резюмирует «РГ».