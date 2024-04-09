«То был манёвр»: настоящая битва за Киев еще впереди – офицер ВСУ

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Россия по-настоящему еще не проводила наступательную операцию на Киев, а то, что было в начале СВО, – это отвлекающий маневр.

Об этом в эфире 5 канала заявил офицер ВСУ, «штурмовик» Дмитрий Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Савченко, в феврале 2022-го года российские войска маршем на Киев отвлекали внимание Украины от событий на юге и востоке.

«Моя интуиция мне подсказывает, что не было полноценной битвы за Киев. Это был отвлекающий маневр. Пока мы тут все копошились с московитами в Ирпене и Буче, то московиты вышли из Крыма, успешно захватили Херсон и, самое главное, завладели атомной электростанцией в Энергодаре. Это очень усложнило дальнейший ход боевых действий со стороны Украины и так далее, и так далее. Потому, мне кажется, что эта вся история про Киев – это был отвлекающий маневр, по-серьезному московиты не брались за Киев. У них была цель-минимум и цель-максимум. Цель-минимум – осуществить отвлекающий маневр, а цель-максимум – ну да, возможно, они думали, что вдруг выйдет нахрапом захватить Киев, что в Киеве люди будут не готовы к этому… Тезис мой состоит в том, что московиты еще не брались за Киев – это у нас точно впереди. Если они еще не попрощались с мыслью о том, что они претендуют на Киев, как на часть своего исторического наследия, то у нас самое интересное впереди», – заявил Савченко.