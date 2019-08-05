То, что ценнее денег: Порошенко передал Коломойскому компромат на Байдена

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что в начале июня провёл встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный”.

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Как сообщается, существует прямая связь между тем фактом, что в период с 22 мая по 18 июня включительно Пётр Порошенко снял $34 млн со своего счёта в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке и встречей экс-президента с Игорем Коломойским.

“Между этими событиями есть прямая связь — Порошенко отдавал долги Коломойскому: в данной ситуации Порошенко отдавал неоспоримую часть, поскольку между ними есть разногласия по цифрам”, – утверждает телеграм-канал “Легитимный”.

“Несмотря на то, что Игорь Коломойский и Пётр Порошенко — злейшие враги, существуют вещи, которые в данной ситуации ценнее денег. Есть информация о том, что на этой встрече Порошенко передал Коломойскому компромат на Байдена, собранный бывшим Генпрокурором Виктором Шокиным, который начал расследование по махинациям газового холдинга Burisma, членом совета директоров которого был Хантер Байден — сын экс-вице-президента США Джо Байдена”, – сообщает телеграм-канал.

По мнению авторов “Легитимного”, у Коломойского “большой опыт работы с компроматом, а умение его копить и использовать – это как раз то дополнение к влиянию в Украине, которое позволит ему не только обеспечить лояльность со стороны администрации Трампа, но и будет являться предметом торга в части прекращения уголовного преследования со стороны ФБР”.