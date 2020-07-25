«То, что Крым станет частью России, я узнал от Боярского», – Олег Скрипка

25.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Еще задолго до государственного переворота на Украине было очевидно, что рано или поздно Крым вернётся в Россию, а Донецк и Луганск начнут активно противостоять Киеву.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Играем мы в Москве. «Ринг» – такая передача была. Очень классная была. И мы с Маршалом – «Белый пепел». Прекрасная передача, они пели «Весну», «Белый пепел» сделали на украинском языке. А потом – кто выигрывает, кто проигрывает. Мы, безусловно, играли лучше, но, безусловно, мы проиграли, понятно, почему. Но тогда я понял, что уже начинается эта «игра» – показать украинцев…

Такая история. В жюри были, в принципе, приятные люди, и был Михаил Боярский в своем шарфике «Спартак» (возможно, ошибка – Боярский более за «Зенит», – ред.) и в шляпе. И нормальный разговор сложился с таким юморком, но тут он: «А когда будете Крым отдавать?» – поделился воспоминаниями музыкант.

«Какой это год?» – уточнила телеведущая Роксана Руно.

«Этот год был дремучим-дремучим. Это нулевые года. И мне вот такой тезис – это тогда был такой «звоночек». И тогда я понял, что Крым будут отжимать, тогда я начал обращать внимание на разные вещи.

Мы в Крым тогда редко, но как-то иногда ездили, но в Крым было очень важно пробиться. И я понял, почему мы не можем попасть в Крым с концертами…», – говорил Скрипка.

«Отказывали в залах, в аренде, как?» – спросила журналистка.

«Да-да, я думаю, там была схема очень сложная, но очень рабочая. И почему нам было очень сложно приехать в Донецк и в Луганск с концертами, я тогда понял еще в нулевых годах. И в Крыму все эти партии, Россия там все начала появляться и появляться, и сам для себя, я на Крыме поставил крест», – пояснил фронтмен «ВВ».