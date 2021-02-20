«То, что не делается миром, делается насилием»: Госдеп провел тайное совещание по Белоруссии

20.02.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусское государственное телевидение последний месяц развлекается тем, что вываливает в эфир разговоры белорусских оппозиционеров в закрытых чатах. Там все: и борьба за лидерство между политэмигрантами, и дележ (воровство) западных подачек, и разочарование тех, кто остался в стране.

Но в последнем «сливе» прозвучала новая тема. Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, находящийся в Польше, рассказал соратникам, что получил инструкции и гарантии поддержки от Госдепартамента США. При этом он понимает, что запись чата может оказаться в распоряжении белорусского телевидения, и ограничивает собственную откровенность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости «Была конструктивная беседа, американцы настроены действовать. И посол сказала, что они готовы действовать. Они сейчас аккумулируют максимальное количество предложений, что необходимо сделать в ближайшее время. И у них нет иллюзий на предмет того, что… Блин, ну тут, понимаете, чаты «слили». Я уже не знаю, что и говорить, честно скажу. В общем, скажу так: полтора часа беседы, очень четкой, структурной и системной. И мы договорились коммуницировать. Там было 7 человек из команды Госдепартамента и посольство», – сказал Латушко.

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О том, на предмет чего «нет иллюзий в Госдепе», вполне определенно высказался скандальный российский политолог Валерий Соловей в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не сомневаюсь, что там весной возобновятся протесты. И отнюдь не менее мощные, чем были в конце лета и начале осени. Может решиться, если они приобретут другой характер. Какой, давайте не будем уточнять во избежание проблем. То, что не делается миром, делается насилием. Протесты могут быть мирными и одновременно насильственными. Мирный протест, чтобы защититься от насилия и реализовать высшую волю народа, имеет право использовать любые инструменты для реализации своей воли. Крови хотелось бы избежать, но мы не знаем, в какую сторону поведет история», – сказал Соловей.

Соловей известен тем, что постоянно делает прогнозы, основанные якобы на утечках из Кремля. Однако его пророчества больше частью не сбываются, что заставляет сомневаться в приближенности источников к центрам российской власти.

Зато высказывания Соловья иногда дословно совпадают с тем, что говорит бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Но, в отличие от российского коллеги, Пионтковский всегда четко называет свои источники – это конгрессмены и сенаторы от Демократической партии. Очевидно, «сливы» Соловья идут из этого же источника, возможно, через неких конфидентов американских демократов в российском истеблишменте. В этой связи комично смотрится признание Соловья в том, что он является членом «тайной организации, управляющей миром».