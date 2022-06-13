То, что останется от Украины, должно быть лишено возможности реванша – Дубовой
Сейчас на Украине осуществляется реализация проекта, остановленного в 2014 году.
Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил участник обороны Славянска, а ныне боец чеченского отряда, военкор Геннадий Дубовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Изначально было понятно, что термин «спецоперация» – только политический. Потому что, не начни мы контроперацию, есть абсолютно точные данные, что Украина начала бы войну. Мы просто нанесли превентивный удар. Но с самого начала было понятно, что будет масштабная война.
Когда мне говорили, что «высокоточное оружие, за неделю дойдём до Киева», я говорил: «ребята, вы в школе учились?». Вы просто посмотрите на карту Украины, это крупнейшая территориально держава в Европе», – подчеркнул военкор.
Он уверен – останавливаться на занятых рубежах нельзя.
«Если вы заметили, то всё происходящее – это реализация проекта, который не был реализован в 2014 году, это минимум 8 областей. Это Новороссия. Иначе, всё это не имеет никакого смысла. Оставив Украину в её нынешнем виде и отвоевав только две республики, даже если они войдут в состав России, мы получим ту же Украину, и через некоторый срок – более страшную войну. Нам нужно переформатировать Украину, то есть, та часть, которая останется, она должна быть лишена возможности реванша. Только так», – добавил Дубовой.
Спасибо!
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