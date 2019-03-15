«То ли бухгалтер, то ли счетовод» – В МИД Белоруссии наехали на российского посла

15.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол Михаил Бабич не видит разницы между федеральным округом и независимым государством.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте белорусского МИДа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Бабич заявил, что Россия всегда выступала за развитие Союзного государства, для чего и подписывался Союзный договор.

«Но когда, начиная с 2000 года по 2010 год, уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов РФ в наших экономических отношениях находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2-3 миллиардов, а сейчас это уже 5-6 миллиардов в год, правовых и финансовых возможностей хватало, чтобы обеспечить тот уровень экономической и промышленной интеграции, который мы имеем”, – говорил посол.

Журналисты РИА «Новости» попросили МИД Белоруссии прокомментировать слова российского посла.

«Согласны ли Вы с оценками развития белорусско-российских отношений, озвученными Послом России Михаилом Бабичем в недавнем интервью нашему агентству?» –спросили пресс-секретаря дипведомства Анатолия Глаза.

«Честно говоря, не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется.

Поэтому, не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», – заявил Глаз.

Также белорусский дипломат порекомендовал российскому коллеге посвящать больше времени тому, чтобы вникать в специфику страны пребывания, знакомиться с ее историей и «проявить немного уважения».

«Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии». На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина Посла», – добавил Анатолий Глаз.

Резкий ответ белорусского дипломата прокомментировал известный российский телеведущий и журналист Сергей Доренко.

«МИД Белоруссии взялся собачиться с нашим послом. Прежний-то русский посол на четвереньках в зубах приносил Луке к кровати домашние тапочки, вот минчане и привыкли к такому», – написал Доренко у себя в телеграмм-канале.

В свою очередь Бабич ответил на критику белорусского МИДа, назвав ее «болтовней».

«Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы — и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — сказал посол.