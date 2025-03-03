То ли КАБы, то ли не КАБы – эксперт дал противоречивое объяснение приостановке темпов наступления
Российская армия замедлила наступление, потому что из-за насыщения ВСУ системами РЭБ, авиационные бомбы стали бить менее точно.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мне несколько экспертов в ходе сегодняшнего эфира сказали, что вполне вероятно, что ВСУ посыплются в ближайшее время без американской помощи и поддержки. И разные сроки назывались, от двух месяцев. Может быть перелом достигнут серьезный, я имею в виду прорывы фронта и все такое. У вас какое мнение на этот счет?», – сказал ведущий.
«У нас притормозились темпы наступления, и я не знаю, откуда они сделали такой вывод. Мы хорошо наступаем сейчас в Курской области. И дорогу взяли на Суджу под контроль, всё такое. Под Покровском или Красноармейском мы даже там сдаём чуть назад, да. Торецк, Часов Яр, не всё так просто.
Я думал, с чем это связано. Вполне возможно, вот со всех участков фронта приходит информация о том, что наши КАБы перестали бить точно», – сказал он.
«Украинцы накрыли фронт РЭБами, самыми простыми, но этого достаточно для того, чтобы не работала навигация. Когда полторы-три тонны взрывчатого вещества взрывается, долетает этот КАБ, и не туда…
Это было серьезное оружие, и надо что-то придумывать, может быть лазерное наведение через беспилотники, может быть какие-то другие системы, но этот механизм, по-моему, у нас сейчас забуксовал.
А может быть и другая причина, потому что может быть наши сейчас собирают группировку для того, чтобы потом сделать резкое наступление», – неожиданно добавил Царев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: