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Российская армия замедлила наступление, потому что из-за насыщения ВСУ системами РЭБ, авиационные бомбы стали бить менее точно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне несколько экспертов в ходе сегодняшнего эфира сказали, что вполне вероятно, что ВСУ посыплются в ближайшее время без американской помощи и поддержки. И разные сроки назывались, от двух месяцев. Может быть перелом достигнут серьезный, я имею в виду прорывы фронта и все такое. У вас какое мнение на этот счет?», – сказал ведущий.

«У нас притормозились темпы наступления, и я не знаю, откуда они сделали такой вывод. Мы хорошо наступаем сейчас в Курской области. И дорогу взяли на Суджу под контроль, всё такое. Под Покровском или Красноармейском мы даже там сдаём чуть назад, да. Торецк, Часов Яр, не всё так просто. Я думал, с чем это связано. Вполне возможно, вот со всех участков фронта приходит информация о том, что наши КАБы перестали бить точно», – сказал он.