То ли КАБы, то ли не КАБы – эксперт дал противоречивое объяснение приостановке темпов наступления

Максим Столяров.  
03.03.2025 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1268
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия замедлила наступление, потому что из-за насыщения ВСУ системами РЭБ, авиационные бомбы стали бить менее точно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия замедлила наступление, потому что из-за насыщения ВСУ системами РЭБ, авиационные бомбы стали...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мне несколько экспертов в ходе сегодняшнего эфира сказали, что вполне вероятно, что ВСУ посыплются в ближайшее время без американской помощи и поддержки. И разные сроки назывались, от двух месяцев. Может быть перелом достигнут серьезный, я имею в виду прорывы фронта и все такое. У вас какое мнение на этот счет?», – сказал ведущий.

«У нас притормозились темпы наступления, и я не знаю, откуда они сделали такой вывод. Мы хорошо наступаем сейчас в Курской области. И дорогу взяли на Суджу под контроль, всё такое. Под Покровском или Красноармейском мы даже там сдаём чуть назад, да. Торецк, Часов Яр, не всё так просто.

Я думал, с чем это связано. Вполне возможно, вот со всех участков фронта приходит информация о том, что наши КАБы перестали бить точно», – сказал он.

«Украинцы накрыли фронт РЭБами, самыми простыми, но этого достаточно для того, чтобы не работала навигация. Когда полторы-три тонны взрывчатого вещества взрывается, долетает этот КАБ, и не туда…

Это было серьезное оружие, и надо что-то придумывать, может быть лазерное наведение через беспилотники, может быть какие-то другие системы, но этот механизм, по-моему, у нас сейчас забуксовал.

А может быть и другая причина, потому что может быть наши сейчас собирают группировку для того, чтобы потом сделать резкое наступление», – неожиданно добавил Царев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить