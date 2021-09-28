То ли нужна, то ли нет: в Москве начали брезговать Украиной

28.09.2021 22:27 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вместо того, чтобы договариваться о прямых закупках российского газа с «Газпромом», украинские власти всячески ищут обходные пути и зарабатывают за счёт в край обнищавшего населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу тарифов на Украине, по поводу цен. Есть же резерв определенный, откажитесь от этой аферы с реверсным газом, где эта петелька на границе, и газ сразу становится в два раза дороже, и это оседает в карманах некоторых украинских и американских товарищей. Откажитесь, и глядишь уже подешевле будет, откажитесь от воровства. В конце концов, заключите прямой контракт, как это сделали Венгры на поставку, не привязывая к транзиту, к чему-то ещё. Вам же газ нужен? Придите в «Газпром», скажите – нам нужен газ, давайте, пожалуйста, договоримся о цене. Вы же так не делаете, вы же связываете всё в одну кучу, а потом мы опять виноваты», – сказал Мартынов.

Также он подчеркнул, что заявления Киева о «российской агрессии» необоснованные, так как в Москве никому не нужна обнищавшая и разворованная страна.

«И последнее, что я бы хотел сказать – я не уверен, что сегодня в 2021 году в России кто-то всерьёз будет думать о том, чтобы присоединять вот эту Украину. Я не уверен», – добавил Мартынов.

«Зря вы, надо брать. Спасём, отмоем. Всё будет в порядке», – пошутила ведущая.