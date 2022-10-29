«То Путина убьют, то Суровикина. Я как в дурдоме»: Карасев о коллегах
Украинские политические эксперты недооценивают геополитический вес России.
Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Америка не заинтересована в том, чтобы полностью была уничтожена Россия, тогда вылезет Китай. Я слушаю, я, наверное, доктор-психиатр в этом доме сумасшедшем. То Путина убьют, то Суровикина убьют. Ну, как люди понимают, как убить военачальника?
Как можно их выпускать в эфир, если ты эксперт, претендуешь на общественное мнение. Ты лидер или маргинал? Ну, сидят где-то по заграницам, шарят там по Skype, чёрт знает что гонят. Я по-другому не могу назвать. Как генерал какой-то даст приказ убить генерала?
Они как профессионалы, во-первых, вынуждены друг друга уважать. Помните интервью Time, Залужный говорил о Валерии Герасимове? Да, он учёный, я читал его книги. А, во-вторых, если одного генерала – можно убить легко, по спутнику наведи. Так и других можно убить, и наших тогда. Это тоже надо понимать. Или Путина убить, то кто вместо Путина? Если Россия развалится, то Китай усилится», – сказал эксперт.
«Китай заинтересован в том, чтобы у него был «младший партнёр» против США. И Россия это тоже прекрасно понимает, она не может тягаться с Китаем. В силу даже демографии. Хотя в военном отношении она ядерная держава, 90% всех ядерных боеголовок, а в мире их 16 тысяч, это Россия и США, Китай только сейчас наращивает производство ядерных боеголовок», – сказал Карасёв.
Он констатировал, что «провал» России не выгоден ни США, ни Китаю.
«С другой стороны, США выгодно чтобы Россия полностью провалилась? Тоже нет. Всё – России там нет, там будет десятки государств. И что? Чтобы Китай там та по мелочам? Китай как берёт там – Казахстан, Таджикистан, Киргизию. Так вы хотите, чтобы Китай взял вот этих всех? Потому США выгодно, чтобы Россия ослабла, но не настолько, чтобы быть полностью зависимой от Китая.
А Китай заинтересован в России как в «младшем партнёре» против США. И России это выгодно тоже. Она может балансировать, иметь бронзовую акцию. У того золотая, у того серебряная, а тут можно бронзовую акцию иметь», – добавил политолог.
Спасибо!
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