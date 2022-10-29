«То Путина убьют, то Суровикина. Я как в дурдоме»: Карасев о коллегах

Украинские политические эксперты недооценивают геополитический вес России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка не заинтересована в том, чтобы полностью была уничтожена Россия, тогда вылезет Китай. Я слушаю, я, наверное, доктор-психиатр в этом доме сумасшедшем. То Путина убьют, то Суровикина убьют. Ну, как люди понимают, как убить военачальника?

Как можно их выпускать в эфир, если ты эксперт, претендуешь на общественное мнение. Ты лидер или маргинал? Ну, сидят где-то по заграницам, шарят там по Skype, чёрт знает что гонят. Я по-другому не могу назвать. Как генерал какой-то даст приказ убить генерала?

Они как профессионалы, во-первых, вынуждены друг друга уважать. Помните интервью Time, Залужный говорил о Валерии Герасимове? Да, он учёный, я читал его книги. А, во-вторых, если одного генерала – можно убить легко, по спутнику наведи. Так и других можно убить, и наших тогда. Это тоже надо понимать. Или Путина убить, то кто вместо Путина? Если Россия развалится, то Китай усилится», – сказал эксперт.