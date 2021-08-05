«То же самое сейчас происходит на Украине» – Москва напомнила Франции о фашистской оккупации

05.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на многочисленные обеспокоенные сообщения и запросы, в том числе и французских политиков, официальный Париж предпочитает «не замечать» возрождения нацизма на Украине.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя МИД РФ Александр Бикантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратить внимание на недавно опубликованный ответ Министерства Европы и иностранных дел Франции на запрос французского сенатора Натали Гуле. Сенатор лично побывала в Киеве и была шокирована разгулом неонацизма и засильем фашистской идеологии, ставшей частью современных украинских реалий. К сожалению, официальный Париж пошёл по пути ретуширования проблемы вместо того, чтобы дать принципиальную оценку опасным явлениям, которые стали очевидны уже не только во Франции, но и в Европе. В попытке минимизировать или отмахнуться от них, МИД Франции заявил, что уровень популярности и влиятельности неонацистских группировок на Украине якобы не превышает среднеевропейских показателей. Данное заявление является странным. С трудом можно представить, чтобы на улицах французских городов устраивали шествия в честь дивизии «Шарлемань», состоявшей из французских добровольцев, продавалась продукция с её символикой или прославлялась работа правительства Виши. К сожалению, на Украине подобные проявления стали нормой», – сказал он.

Александр Бикантов подчеркнул, что сегодня на глазах всего мира на Украине фактически возрождается нацизм – прославляются фашистские преступники, молодому поколению прививают радикальную идеологию, а многочисленные преступления нацистов остаются безнаказанными.

«Упомянутые МИД Франции «мелкие группки» приверженцев насильственного экстремизма, запятнавшие себя военными преступлениями в Донбассе, интегрируются в силовые структуры Украины», – добавил дипломат.

Также он напомнил французским коллегам об оккупации их страны фашистами в 1940 году, и выразил надежду, что Париж не станет закрывать глаза на возрождение нацизма в Европе.

«Уверены, что наши коллеги в Париже не забыли историю фашистской оккупации Франции, помнят подвиг борцов сопротивления и освободительную миссию генерала Шарля Де Голля. Рассчитываем, что французская сторона, декларирующая приверженность правам человека, не будет закрывать глаза на происходящее на Украине, не станет выгораживать там действующие националистические группировки и будет давать принципиальную оценку всем нацистским проявлениям на общеевропейском пространстве», – резюмировал Бикантов.