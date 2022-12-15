«Точка к миру пройдена. Путин новые регионы не отдаст» – Карасев

Основная задача России на этот момент – принуждение Запада и Украины к новым территориальным реалиям.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Конечно, все хотят закончить войну. Но точка направления к перемирию была пройдена. Ее все успешно прошли. И наши западные друзья-партнеры, и Россия. Конечно же, и мы прошли. Теперь все говорят, что вроде бы надо переговоры, справедливый мир. Но все понимают, что это невозможно на данном этапе.

Потому что сейчас начинается новый этап войны, скажем так, мотивационный с идеологической точки зрения. Россия говорит о чем устами Путина и Пескова, его пресс-секретаря? Путин об этом сказал в Бишкеке в пятницу. Он сказал: «Если хотите переговоров, то нужно учитывать реалии на земле».

Раньше Россия говорила: давайте переговоры. Теперь мы и Запад говорим: можно переговоры. Но Путин говорит: «Уже нет. На тех условиях, которые когда-то принимались Россией, теперь вы учитывайте ситуацию на земле и территориальные реалии».

Задача Путина сейчас – принуждение Украины и Запада к новым реалиям. То есть то, что часть Херсонской, Запорожской и Луганской и Донецкой областей, с его точки зрения, – это уже территория Российской Федерации. И по Конституции – это уже Россия, это субъекты РФ. Как он их сейчас отдаст? Назад уже сдать нельзя», – заявил Карасев.