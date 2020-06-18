Точка кипения близка. Украину ждет переформатирование

18.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Нарастающее недовольство и внутреннее сопротивление на Украине всё более приближает страну к критической черте.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вчера в Киеве под окнами офиса президента состоялся массовый митинг. Те, кто год назад голосовали за Зеленского, пришли спросить, почему ни одно из предвыборных обещаний так и не было выполнено. Наоборот, президент продолжил политику своего предшественника, на противопоставлении которому, кстати, ранее и получил поддержку избирателей. Протестующие требовали отставки Зеленского, а основной лозунг, который они скандировали звучал так: «Не мой немой президент!»

Ожидаемо Зеленский испугался и потому не вышел к тысячам митингующим даже тогда, когда они переместились под окна его дома. Вместо этого уже традиционно в противовес митингующим были брошены «активисты», которые попытались спровоцировать людей на драки и беспорядки. К счастью, за исключением единичных инцидентов, им это не удалось», – заявил Муратов.

При этом он особо обратил внимание на то, что в этот раз протестующие заняли твердую позицию и не спасовали перед угрозами и нападениями.

«Едва ли не впервые за прошедшие шесть лет на Украине нашлись те, кто смог открыто противопоставить себя праворадикалам и дать им отпор. Мы увидели противостояние двух сил: с одной стороны – мирный народ, который устал от лжи, предательства и пустых обещаний; с другой – псевдопатриоты которые за гроши пришли защищать интересы своих хозяев-олигархов.

Видимо, Зеленский так и не понял, что народ Украины – не послушное стадо, которое будет безропотно пять лет ждать новых выборов, при этом обслуживая интересы власти. Простые люди устали от лжи и коррупции, от войны и бедности, от навязываемой украинизации и попрания религиозных, культурных и моральных ценностей», – добавил общественник.

Он отметил, что всё то, против чего в 2014 году выступил Донбасс, за эти годы на Украине стало более очевидным и приобрело откровенно безобразные формы.

«Как показывает нарастающее недовольство и внутреннее сопротивление, точка кипения близка. Украину ждет кардинальное переформатирование. Вполне возможно, именно это позволит прекратить террор праворадикального меньшинства, скинуть иго местных олигархов и западных колонизаторов и, наконец, вернуть долгожданный мир Донбассу», – заключил Муратов.