Точка невозврата для Донбасса и Крыма уже пройдена – Бортник

12.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский уже не может, да и не хочет что-то делать для мира в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окно возможностей для реального завершения конфликта, возможно, появится только после американских и российских выборов. То окно, которое мы имели в 2019 году после избрания Зеленского, уже захлопнулось. Его уже нет.

В лучшем случае там щель есть, через которую иногда дует – обмен захваченными, какие-то диалоги, – но реально реализовать Минские соглашения Зеленский уже сегодня не хочет, главное что. И уже потеряны и возможности для их имплементации в значительной мере», – считает Руслан Бортник.

Украина уже прошла точку невозврата в вопросе неподконтрольных территорий.

«Нынешняя Украина – да. Нынешняя Украина вернуть Донбасс и, тем более, Крым – не сможет. Если при смене политического курса будет построение какой-то модели украиноцентризма вместо евроинтеграции, вместо там российской интеграции…

При условии построения какой-то модели украиноцентризма возможность для интеграции будет сохраняться. Нынешняя Украина реинтегрировать эти территории, безусловно, не сможет», – сказал Руслан Бортник, не приведя при этом исторических примеров «украиноцентризма».