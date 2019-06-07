07.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Война, Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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Точка невозврата пройдена – Украина больше не увидит активы Донбасса

Пока проблема конфликта на Донбассе не будет решена окончательно, ни о каком восстановлении производственных цепочек, соединяющих донецкие предприятия с Украиной, речи быть не может.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, кто-то в трезвом уме и здравой памяти будет эти цепочки восстанавливать при том, что все понимают, что даже если сейчас будет какая-то «оттепель», а потом… То есть пока не будет найдено полномасштабное окончательное политическое решение вопроса, никакого восстановления производных цепочек не произойдет. Я не верю в то, что Донбасс вернется в Украину. Точка невозврата уже пройдена. Поэтому вряд ли бизнес восстановит эти производственные цепочки», – сказал Марунич.

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