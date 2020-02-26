Точка невозврата: В Крыму почтили погибших в столкновении с украинскими боевиками

26.02.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму почтили память жителей полуострова, погибших шесть лет назад во время массовых столкновений под стенами Верховного совета в феврале 2014-го года, боевики запрещенных в РФ меджлиса и «Правого сектора» сорвали заседание парламента автономии, где готовилось принятие постановления о проведении референдума.

По словам спикера Владимира Константинова, именно беспорядки, произошедшие 26 февраля 2014-го года стали «точкой невозврата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 февраля – знаменательный день в истории Крыма. Он стал точкой невозврата, когда всем стало понятно, что мы с Украиной не будем иметь ничего общего. В этот день у крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный. Этот день – пик нашего сопротивления, когда сформировалась наша общая воля, и всем стало понятно, что все происходящее в Киеве нельзя принять ни при каких обстоятельствах», – заявил Константинов.

Тем временем на Украине 26-го февраля отмечают «День сопротивления Крыма российской оккупации». Сегодня украинские националисты и меджлисовцы планируют ряд акций в Киеве. В том числе, пикет посольства РФ с требованием от украинской власти поднять вопрос полуострова на встрече «Нормандской четверки».

«Никаких встреч с Путиным в «нормандском формате», пока он не будет обсуждать освобождение Крыма. Донбасс должен вернуться только вместе с Крымом!», – говорится в заявлении организаторов акции.