Точка в репутации Зеленского поставлена – типичный марионетка

30.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Посадку Владимира Зеленского в кресло президента Украины можно сравнить с театром кукол, где на политическую сцену «незалежной» хозяева из-за океана поставили неопытного, продажного и поддающегося дрессуре человека.

За два года, сколько бы Зеленский не мнил себя «партнёром» коллективного Запада, для ЕС и Америки он стал не более, чем промокашкой, которую не жалко запятнать. Вот и пятнают эту промокашку, пытаясь ею замарать Россию и грязными Зе-руками разрушить единство русских и украинцев.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

Аксиома о том, что Зеленский – марионетка известна всем. Но жирную точку в этом вопросе в ходе прямой линии поставил Владимир Путин. Он отметил, что Зе-президент отдал свою страну «под полное внешнее управление». «Ключевые вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Берлине и Вашингтоне», – сказал президент России.

При этом Путин отметил, что от встречи со своим украинским коллегой он не отказывается. Но о чём будет предмет разговора? О том, что Зеленский по требованию Вашингтонского обкома декларирует Россию как агрессора? Или о том, что русские исключены из коренных народов на Украине? Или о том, что в «незалежной» закрыты все русские школы, а для их открытия, по словам «слуги» народа, «надо научиться уважать друг друга»?

Уважение Путина к Зеленскому ещё в 2019 году было искренним и прочным, но авансовым. Буквально с первых месяцев Владимир Зеленский не оправдал ни доверия Владимира Владимировича, ни его поддержки. Кроме того, Зеленский неоднократно позволял себе оскорбление в адрес Владимира Владимировича, что является низостью высшей пробы.

Хотя, привыкать ли пану Зе к самоунижению, если ежедневно он занимается именно этим, выклянчивая у Запад деньги, оружие и членство в НАТО и ЕС? Пачкается Зе-президент и заигрыванием с националистами, предавая память, в первую очередь, своих же предков.

Несмотря на жёсткую антироссийскую политику, который проводит Зеленский, украинцы, по словам Владимира Путина – дружественный народ. Более того, Путин чётко сказал, что украинцы и русские – это один народ. Президент РФ добавил, что Зе-объявление русских некоренным народом Украины «приведёт к сокращению общего числа русских». «Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьёзное дело», – сказал президент Российской Федерации.

Фактически Зеленский на территории Украины сегодня проводит геноцид нашего многонационального народа.

Но как бы Запад его Зе-вассалы ни вбивали клин между Украиной и Россией, победить наших людей, наше русское единство им не удастся. Наш народ поборет западную атаку и обязательно воссоединится в составе Большой России.