Точнее спутников: местные украинцы наводят ракеты на нашу энергетику – депутат Рады
Российские спецслужбы прекрасно осведомлены о целях для ударов по Украине, поскольку им активно помогает местное население.
Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил член комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он отмечает, что Украина сегодня в основном импортирует горючее, и на импортное топливо будут переходить и ВСУ.
«Это не очень радует, поэтому-то мы понимаем, что импортированное горючее будет, конечно же, дороже, чем украинского производства, но имеем то, что имеем. И русские бьют как по украинской логистике, нашим объектам, которые производят оружие для фронта, так и по энергетике», – говорит укро-депутат.
Он жалуется, что русские хорошо понимают, куда бить.
«К сожалению, они очень хорошо владеют информацией. Мы видим, что предатели есть среди украинцев, работающих на врага, которых враг вербует через разные каналы. И, к сожалению, есть такие люди, которые сотрудничают с врагом. Вы знаете, у меня была надежда, что там какие-то спутниковые снимки, еще что-то, но в принципе речь идет о внутренней российской агентуре в Украине», – сокрушается Нагорняк.
