«Точно не бедствуют»: Игоря Матвиенко, Игоря Крутого и Олега Газманова призвали выплачивать за уничтожение танков НАТО

Известный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев привал артистов Игоря Матвиенко, Игоря Крутого и Олега Газманова к участию в его инициативе по вознаграждению за уничтожение западной бронетехники на линии соприкосновения СВО.

«К сожалению, ту инициативу, которую уже полтора года назад я вынес на общественное обсуждение, – о поддержке героев на линии соприкосновения – поддержало не самое большое количество артистов. Более того, СМИ не дают возможности озвучивать это. Так, в телеверсии церемонии «Золотой Граммофон» на Первом канале, внутренняя цензура не дала возможности донести мой призыв артистам, которые носят звание «народных артистов» России. Я имею в виду Игоря Матвиенко, Игоря Крутого, Олега Газманова: артисты популярные, которые точно не бедствуют», – сказал Киселев на мероприятии pre-party Премии телеканала RU.TV 15 мая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Продюсер в очередной раз подчеркнул, что не планирует никому «заглядывать в карман», однако поддержать бойцов своей страны – это долг артиста. Он также выразил слова благодарности Григорию Лепсу, Денису Майданову, Дмитрию Певцову, группе «Земляне», своей семье и другим артистам, которые поддержали инициативу.

«Вашим коллегам я бы, конечно, порекомендовал понимать, что творческие люди – это очень тонкая граница между самовлюбленностью и желанием быть публично освещенным, – обратился продюсер к представителям СМИ. – Творческому человеку хочется, чтобы о его делах знали. Кто-то делает их тихо и не хочет гласности, но я считаю, осуждать артистов, которые хотят, чтобы о них знали, это неправильно. Поэтому я призываю вас всех поддержать творческих людей и тех, кто откликнулся на мой призыв».

Владимир Киселев также напомнил, что на большинстве мероприятий «Русской Медиагруппы» появился патриотический блок, и традиция будет сохраняться.

«Я считаю, что это самое важное – отдавать дань тем людям, которые находятся сейчас на военных действиях. Поддерживать бойцов, людей, которые дают возможность нам быть в Москве, на наших мероприятиях. Потому что это – единственное, чем мы можем помогать нашим воинам», – резюмировал он.