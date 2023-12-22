«Точно вам говорю» – Тихановская назвала Россию врагом Белоруссии

Елена Острякова.  
22.12.2023 20:25
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина, экстремизм


Россия – «враг для белорусской нации и независимости».

Об этом в интервью «Еврорадио» заявила самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – «враг для белорусской нации и независимости». Об этом в интервью «Еврорадио» заявила...

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«Не слишком ли много взяла на себя нелегитимная власть, когда сделала из нашей страны соагрессора, разместила российские войска. Мы понимаем, что наше будущее не может быть рядом с соагрессором. Мы разные нации с Россией. Мы выбираем свободную демократическую страну и хотим вернуться к своим корням», – вещала Тихановская.

Она уверяет, что это не решение ее «офиса», а данные каких-то опросов.

«Я уверена, что много белорусов за Европейский союз, за Европу. Может, они этого не озвучивают. Знаете, никто не задавал белорусам вопроса. У нас был референдум, хотим мы быть с Россией или в Евросоюзом? Никогда не было альтернативы», – рассуждала Тихановская.

При этом ставить вопрос о вступлении Белоруссии в НАТО еще рано, считает «президентка».

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