«Точно вам говорю» – Тихановская назвала Россию врагом Белоруссии

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Россия – «враг для белорусской нации и независимости».

Об этом в интервью «Еврорадио» заявила самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не слишком ли много взяла на себя нелегитимная власть, когда сделала из нашей страны соагрессора, разместила российские войска. Мы понимаем, что наше будущее не может быть рядом с соагрессором. Мы разные нации с Россией. Мы выбираем свободную демократическую страну и хотим вернуться к своим корням», – вещала Тихановская.

Она уверяет, что это не решение ее «офиса», а данные каких-то опросов.

«Я уверена, что много белорусов за Европейский союз, за Европу. Может, они этого не озвучивают. Знаете, никто не задавал белорусам вопроса. У нас был референдум, хотим мы быть с Россией или в Евросоюзом? Никогда не было альтернативы», – рассуждала Тихановская.

При этом ставить вопрос о вступлении Белоруссии в НАТО еще рано, считает «президентка».