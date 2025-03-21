«Тогда отключим «Твиттер» – страшная месть США со стороны ЕС
80% якобы европейцев поддерживают трансформацию ЕС в оборонительный союз.
Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если посмотреть на результаты всех опросов, то примерно 80%, подавляющее число европейцев поддерживает европеизацию обороны и ее трансформацию в более сильную оборонную организацию. Потому что они смотрят на огромное количество европейских стран, где не заботятся о своих вооруженных силах. Их не волнует, есть ли у них сильная армия. Они хотят иметь европейскую систему обороны», – уверяет Бергманн.
При этом, по его словам, в НАТО не думают, как защитить Европу без США, а в Пентагоне готовятся уходить из Старого Света.
«Это может оставить Европу беззащитной. И тогда возникает вопрос: если США значительно сократят свое присутствие в НАТО, но не покинут ее, то будут ли споры по другим вопросам. Например, запретит ли ЕС «Твиттер», – рассуждал Бергманн.
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