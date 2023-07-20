Того, что дает Запад, категорически не хватает для наступления – киевский пропагандист

Украине выдают дозированное количество западной помощи, которой совершенно не достаточно для того, чтобы проводить наступательные операции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цаплиенко раскритиковал Запад за медлительность и дозированные объемы помощи.

«Нам дают технику, но этой техники явно недостаточно. Ее для того, чтобы проводить на ограниченных участках наступательной или активной операции, но ее явно недостаточно для того, чтобы мы смогли победить в этой войне и достичь победы такой, какой мы ее видим.

В этом нужно постоянно убеждать наших западных партнеров, это первый момент. Второй момент – мы технику получаем постепенно, то есть, порциями… Иногда, по моему мнению, это не совсем правильно, потому что вместо того, чтобы получить технику для одного танкового батальона, а потом для второго, а потом для третьего, возникает вопрос, почему не получить полностью технику для одной-двух танковых бригад», – страдал Цаплиенко.