Того, что дает Запад, категорически не хватает для наступления – киевский пропагандист

Анатолий Лапин .  
20.07.2023 21:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 262
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украине выдают дозированное количество западной помощи, которой совершенно не достаточно для того, чтобы проводить наступательные операции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине выдают дозированное количество западной помощи, которой совершенно не достаточно для того, чтобы проводить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Цаплиенко раскритиковал Запад за медлительность и дозированные объемы помощи.

«Нам дают технику, но этой техники явно недостаточно. Ее для того, чтобы проводить на ограниченных участках наступательной или активной операции, но ее явно недостаточно для того, чтобы мы смогли победить в этой войне и достичь победы такой, какой мы ее видим.

В этом нужно постоянно убеждать наших западных партнеров, это первый момент. Второй момент – мы технику получаем постепенно, то есть, порциями… Иногда, по моему мнению, это не совсем правильно, потому что вместо того, чтобы получить технику для одного танкового батальона, а потом для второго, а потом для третьего, возникает вопрос, почему не получить полностью технику для одной-двух танковых бригад», – страдал Цаплиенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть