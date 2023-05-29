Токаев даже и не думал присоединяться к Союзу России и Белоруссии

Президент Казахстана в понедельник официально отверг предложение Александра Лукашенко о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии, назвав это «шуткой», которую даже не стоит рассматривать всерьёз.

Предлогом к такому присоединению стало для белорусского лидера необходимость приобщения к ядерному оружию всех желающих из числа постсоветских республик, так как все члены объединения разом окажутся под общим защитным зонтиком, и им не страшны будут какие-либо угрозы с любой стороны.

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Но новый Елбасы не оценил всей глубины предложения и отреагировал достаточно едко, правда, в дипломатических тонах, но не оставив никаких сомнений в том, что Астана и правящая казахстанская элита в целом не рассматривает возможность подобного варианта даже в отдалённой перспективе.

Так, с утра 29 мая президентский телеграм-канал Aqorda (https://t.me/aqorda_resmi/8883 ) распространил текст короткого ответа Касым-Жомарта Токаева, который он озвучил во время встречи с сельхозпроизводителями Северо-Казахстанской области в момент его поездки в данный регион:

«На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов».

Зная любовь к символизму казахстанских сановников, можно прийти к выводу, что и сама поездка, и место озвучивания данного ответа именно в Северном Казахстане были выбраны не случайно. Ведь расчёт строился как раз на взрывное ликование и поддержку национал-патриотических групп, так как публичный отказ ближайшему сподвижнику Владимира Путина на постсоветском пространстве был дан в регионе с самым большим русским населением в республике.

По сути – это настоящий спектакль и показательный морально-психологический удар не столько по Минску, сколько по Москве, так как очевидно, что дело вовсе не в ядерном оружии, а в предложении более высокого уровня интеграции и консолидации вокруг Кремля уже на политической основе, которую Астана у всех на виду отвергла.

Ведь можно было дать ответ о неготовности или нежелании Акорды (ханской ставки) присоединяться к Союзу тихо и кулуарно по своим неофициальным каналам, не привлекая внимания. А тут такой плевок и язвительные издёвки, призванные унизить инициаторов расширения Союзного государства.

Метко подметил всю пикантность ситуации известный российский историк и общественный деятель Модест Колеров на своём телеграм-канале:

«Казахстан нанёс пощёчину тем, кто спас его от переворота и лжёт о своих достижениях в его облизывании. Лукашенко позвал Казахстан вступить в Союзное государство с Россией. Токаев ответил: «Я по достоинству оценил шутку. Думаю, что необходимости в этом нет…»».

Фактически этот демонстративный отказ рассчитан на то, чтобы показать Западу и всем русофобам внутри республики, что дальше экономических вопросов и тем в рамках неразвитого ЕАЭС правящий казахстанский класс не пойдёт. Ведь в Астане по-прежнему рассчитывают сидеть сразу на трёх стульях, развивая отношения в первую очередь с ЕС и США, а не с Россией.

Таким образом, была продемонстрирована преемственность прежней назарбаевской политики отказа от любых форм политической интеграции на постсоветском пространстве. Так, еще в декабре 2013-го года Нурсултан Назарбаев, кстати, при поддержке Александра Лукашенко, торпедировал тогда первый вариант договора о создании ЕАЭС, который предусматривал создание наднационального банка, единой валюты, наднационального парламента и правительства.

Тем более, что разработчиком казахстанской концепции «многовекторной политики» с балансированием между различными центрами силы был даже не Назарбаев, а Касым-Жомарт Токаев, с самого начала и много лет отвечавшего за внешнеполитический сектор. Поэтому он просто повторяет сейчас свою же собственную мантру о нейтралитете, что на самом деле означает продолжение сближения с противниками России.

Как видим поездки на парад в Москву, на форум ЕАЭС и саммит центральноазиатских лидеров в Китай создали лишь иллюзию изменения политической позиции Астаны, но нисколько не поменяли суть европоцентричности сознания колониальной элиты, желающей сохранить сырьевую вывозную модель экономики под контролем американских, британских и европейских корпораций – и стоящей на пороге геополитического разворота в сторону Запада.

Надо понимать, что формальный приезд на торжества 9 мая по случаю Победы, тогда как внутри РК отменены парады и запрещены шествия «бессмертного полка» с арестами и преследованием сторонников сближения с Россией, еще не есть подтверждение союзничества и дружбы, а лишь вынужденная мера и имитация добрососедства со стороны Токаева. Так он понимает «многовекторность» и демонстрирует стремление пройти между струйками.

Так что же стало основанием для подобного зондажного предложения со стороны Александра Лукашенко? Скорее всего, батька повёлся на льстивое заявление казахстанского президента, озвученное им на прошедшем в минувшую неделю форуме ЕАЭС в Москве.

«У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле «две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», – громогласно отчеканил тогда Токаев.

Этим он вызвал у Александра Григорьевича приступ эйфории, так как подобная притворная тирада была воспринята в качестве комплимента. И вот, теперь после конкретного призыва присоединиться к Союзному государству он получил порцию отрезвляющего глумления от новоявленного Елбасы, который и не собирался делиться частью своей неограниченной власти и финансовых потоков в пользу общего объединения.

Подобная ситуация показывает истинное и без прикрас положение дел в Казахстане, который всё больше отдаляется и дистанцируется от России с ростом внутренней русофобии, процессами тотальной дерусификации, несмотря на победные реляции и клятвы в «вечной дружбе», так как за ними скрываются желания получить дешевый газ и преференции.