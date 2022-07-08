Токаев доигрался: Москва наносит болезненный удар по Казахстану

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Решение российского суда запретить на месяц деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет на экспорт большая часть казахской нефти, стало ответом на недружественную позицию Казахстана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

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«Судя по всему, российско-казахстанские отношения переходят черту внешнего союзничества, реализуя накопленный конфликтный потенциал, переходят в стадию поиска точек давления друг на друга. В ответ на то, что Казахстан занял с самого начала СВО двойственную позицию, с одной стороны, пытаясь встроиться в схемы обхода антироссийских санкций с помощью параллельного импорта. С другой, Нур-Султан рядом решений выполняет западные антироссийские ограничения. Так, ужесточились правила для россиян в финансовом секторе. «Сбер» и Альфа-банк вынуждены продавать свои казахстанские «дочки», для физических лиц фактически закрыты возможности по открытию счетов», – сказал Притчин «Московскому комсомольцу».

По его словам, дополняется такая позиция соседей недвусмысленными заявлениями первых лиц, что в итоге приводит к перезапуску в сторону стратегического диалога отношений с заклятыми противниками России – США и Великобританией.

«Последней каплей стал, судя по всему, проект решения о закрытии возможности для параллельного импорта через казахстанскую территорию. И теперь к объективным проблемам транзита нефти через Новороссийск, через который проходит 80% экспорта нефти из республики, добавился запрет судом Новороссийска на работу КТК по иску Росприроднадзора», – отмечает аналитик.

Он напоминает, что в ответ казахстанские власти начали ускоренный поиск альтернативного транзита.

«Эта мера в краткосрочной перспективе вряд ли поможет, так как КТК был создан под большую Тенгизскую нефть. Спешно решить вопрос с обходом не получится, да и обойдется дорого. Но, судя по всему, казахстанские власти готовы идти на этот шаг и подтвердить свою жесткую позицию в отношении России. Тут возникает вопрос: а будет ли вообще поиск компромиссов?», – резюмирует Притчин.