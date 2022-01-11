Токаев отодвинул семью Назарбаева, но сохранил внешний и внутренний антироссийский курс

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на совместном заседании правительства и парламента, где озвучил официальную версию случившегося, а также обозначил ориентиры собственного социально-экономического и политического курса. Судя по обозначенным ориентирам, глава государства намерен дистанцироваться от наследия Назарбаева.

В первую очередь он коснулся неудовлетворительной роли главной казахстанской спецслужбы – Комитета Национальной Безопасности (КНБ), которая якобы проспала все приготовления террористов, что и привело к подобной кровавой развязке в Алматы.

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«Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае», – отметил президент.

Он выделили несколько фаз переворота в стране, которые поэтапно сменяли друг друга:

«Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором – подключились бандиты и мародеры. Далее последовала «горячая» фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков».

И как результат, главной задачей устроителей кровавого конфликта в Алматы стало смещение действующего президента и конституционных органов:

«После этого стала очевидна их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти».

Если исходить из реальной логики и тех событий, то речь идет именно о попытке переворота со стороны родственников Нурсултана Назарбаева в лице его племянников и одновременно генералов КНБ, стремившихся сохранить свои верховные позиции в элитной пирамиде, убрав или поставив под жесткий контроль действующего президента. Именно этот раскол на самом верху и мог в итоге привести к гражданской войне и даже к распаду страны.

При этом, ожесточённая борьба развернулась именно за южную столицу, как крупнейший мегаполис страны – с целью перехвата власти уже по всей республике.

«Необходимо понимать: на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней. С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город», – указал Токаев.

Тем самым он признал роль введенного контингента ОДКБ в деле стабилизации ситуации в республике и сохранения гражданского мира, так как драка правящих кланов могла привести к непредсказуемым последствиям. Это главный и определяющий момент, ввода миротворцев, поддержавших законно избранные конституционные институты в республике от атаки со стороны теряющего позиции семейного клана.

В связи с произошедшими событиями президент сконцентрировался на вопросе переформирования и переформатирования существующих силовых органов, их полного переоснащения с целью предотвращения новых попыток переворотов и бунтов в будущем. При этом, он рассчитывает и настаивает на скрупулёзном расследовании произошедшего для выявления главных фигурантов.

«Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации адептов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии», – заявил президент.

В социальной сфере Токаев неожиданно и впервые за всю историю Казахстана заговорил об огромном имущественном расслоении и об отрыве исполнительной власти от насущных чаяний народа, тогда как реальные проблемы не решались. Виновниками ситуации названы олигополии и олигархические структуры, которые подавляли конкуренцию и рынок, а также тормозили экономическое развитие страны.

«Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны», – вдруг разоткровенничался глава республики.

При этом, оказывается, государственная помощь, как и сам национальный доход распределялись только для избранных финансово-промышленных групп, когда остальные, а также малый и средний бизнес страдали. Этим занимались и ведущие банки, которые оказывали поддержку крупным игрокам, что говорит о том, что президент решил отодвинуть от кормушки группировки, связанные с семьей Назарбаева.

Таким образом, можно сделать вывод, что уже начался передел собственности и активов внутри правящей элиты. В частности, нанесен удар по бизнесу младшей дочери Назарбаева – Алии, у которой волевым решением Токаева забрали право собирать налоги на все автомобили, ввозимые в республику, а её частная компания упразднена. Все соответствующие функции в итоге перешли в введение государства.

Решил президент прикрыть семейную лавочку и на границе с Китаем, которая ранее фактически контролировалась младшим братом Елбасы – Болатом Назарбаевым:

«Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в «зеркальной» статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов!».

Болат Назарбаев

В тоже время отношение к американским и европейским компаниям осталось неизменным – полная поддержка и гарантии со стороны государства:

«Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме. На данном этапе нужна новая Концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода».

Что это означает? А то, что прежний курс на переход к «зеленой экономике», навязанный извне такими персонажами как бывший глава Европейского банка и развития Сума Чакраборти, являющимся фактическим главой Высшего экономического Совета – аналога украинского Совета по реформам, будет продолжен. Эта структура является инструментом внешнего управления, и её рекомендации и установки не пересматриваются и остаются частью официальной программы правительства.

На деле это ведет к сохранению и к закреплению нынешней вывозной модели экономики, заточенной на Запад в интересах добывающих транснациональных корпораций, которые контролируют две трети горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности страны. В итоге влияние американских и европейских компаний, а также международных институтов на правительство и власти в экономической сфере остается безраздельным.

Алихана Смаилова назначили на пост премьер-министра страны. Единогласным решением депутаты утвердили его кандидатуру, ранее предложенную президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Чтобы преодолеть социальное недовольство, Токаев предлагает принять Социальный Кодекс, где гарантировать какие-то трудовые права учащейся молодёжи, а также открыть некий фонд «Народу Казахстана», из которого осуществлять социальную помощь и строить образовательные и культурные объекты. А для пополнения в этот фонд призвал вкладываться крупным бизнесменам. Но это больше из области социального популизма, так как пока такие планы ничем не подкреплены.

Вместе с тем, никаких конкретных социальных и политических реформ продекларировано не было, как и не было подтверждено прежнее высказывание о возможных внеочередных парламентских выборах. То есть, в целом политическая система остается прежней, кроме некоторых перестановок в верхушке власти, а соответственно, остается ведущая роль правящей назарбаевской партии Нур Отан и нынешнего депутатского корпуса, сформированного при участии Елбасы.

Это, кстати, проявилось и в преемственности кадровых назначений, когда, несмотря на внешнюю смену риторики и слова благодарности руководству России, на должностях остался ряд чиновников, выступавших ранее с националистическими требованиями и даже формировавших антироссийскую и русофобскую повестку.

Так, по-прежнему, остаётся спикером Сената Маулен Ашимбаев, ранее призывавший судебно расправляться с теми, кто собирал гуманитарную помощь для народа Донбасса, кто ехал туда в качестве ополченцев, кто признавал присоединение Крыма к России, и стремившейся акцентировать на теме сближения с Китаем в противовес усиливающемуся влиянию Москвы.

Маулен Ашимбаев

На пост министра информации и общественного развития Республики назначен Аскар Умаров, который публиковал географические карты с аннексированными территориями России, официально поддерживал требование националистов отменить официальный статус русского языка, публиковал в своих СМИ воззвания и сбор подписей и стоял за многими русофобскими информационными кампаниями внутри страны. И этот человек, настаивавший на уменьшении русскоязычного вещания, сейчас будет отвечать за работу государственных изданий!

Аскар Умаров

В разгар митингов 5 января Токаев назначил на пост Госсекретаря, отвечающего за государственную идеологию и языковую политику, еще одного ярого русофоба и куратора всех националистических организаций в стране – Ерлана Карина.

Ерлан Карин

Этот персонаж, будучи советником, а потом и помощником президента, покровительствовал и опекал местный филиал турецкой фашистской организации «Серые Волки», имеющей опыт по созданию эскадронов смерти и проведению этнических и политических чисток от неугодных.

Более того, он прямо дезавуировал прежние заявления других чиновников о необходимости борьбы с проявлениями «пещерного национализма» в разгар «языковых патрулей», заявив, что национализм как идеология должен стать главным стержнем всего казахского государства.

И эти лица сейчас будут формировать всю общественно-политическую повестку внутри страны. Получается, продолжится латинизация казахского языка, тотальная дерусификация и борьба против совместной истории, так как никто государственную комиссию по окончательной реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС не распускал.

Сохранение прежней экономической модели с господством западных добывающих корпораций и структур внешнего управления, а также националистов на ключевых идеологических должностях – означает сохранение всех основных социальных и межнациональных противоречий, так как права и требования трудящимся обеспечены не были, как и не были гарантированы права русского и русскоязычного населения страны.