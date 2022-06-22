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Новости Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова фактически заступилась за президента Казахстана Токаева, который демонстративно заявил об отказе признавать ЛДНР, назвав их «квазигосударствами». Она намекнула на то, что президент Казахстана не разбирается в терминологии.

Так, в ходе брифинга она прокомментировала поднявшийся шум вокруг заявления Токаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что Токаев, тем не менее, по сути, выступил однозначно против республик Донбасса, независимо от рассуждений Захаровой.

«На мой взгляд, какую-то подняли волну в СМИ… А я – человек, всегда опирающийся на терминологию. Нужно смотреть не только на какой-то поверхностный эффект, а разбираться с терминами, понятиями, которые используются. Вот, вы знаете, процитировал руководителя Казахстана относительно квазигосударств. Вы знаете, что такое «квазигосударство»? Дело в том, что термин «квазигосударство» был предложен Робертом Джексоном, который был профессором университета в Ванкувере, Канада. Ввел в оборот этот термин в 1980-х и развил его ближе к 1990-м гг. Профессор Джексон определял в качестве «квазигосударства» страны Третьего мира, которые стали независимыми вследствие распада колониальной системы после Второй мировой войны. В русле этой логики, ДНР и ЛНР попадают в весьма уважаемую компанию вместе с рядом государств Азии и Африки, некоторые из которых, пройдя очень непростой путь становления в качестве суверенных государств, в настоящее время, являются значимыми экономическими и политическими субъектами международного права», – пояснила Захарова.

Спикер отметила, что искаженная трактовка термина в большей степени подходит именно странам Европы, поддерживающим агрессивную риторику Вашингтона.

«Если говорить о современном таком «флере» этого понятия и прочтении этого термина, то наградила бы им те страны, которые подчиняются односторонним санкциям США в ущерб своим национальным интересам и международно-правовым обязательствам», – добавила она.